La película de 1 hora y 30 que te hará dudar de todos hasta el último minuto

Es ahí donde entra la maestría de Power. A lo largo de los poco más de 90 minutos de duración, "Sin Salida" nunca pierde el ritmo. Cada escena está diseñada para elevar la tensión, manteniendo al espectador en constante alerta. Lo interesante de esta película es que no se conforma con el thriller tradicional; introduce una carga emocional relacionada con la protagonista, que lucha no solo con un secuestro, sino también con su propia crisis interna. A medida que la historia avanza, la joven Darby se enfrenta no solo al enigma de la niña raptada, sino también a las sombras de su propio pasado, lo que hace que cada decisión que tome tenga un peso mucho mayor.