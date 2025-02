La decisión de Starbucks que sus clientes no esperaban

La reestructuración de Starbucks incluye la eliminación de 1.100 puestos

Lo cierto es que, estos cambios no llegan solos. La reestructuración incluye un golpe doloroso para la plantilla, dado que 1.100 empleados corporativos serán despedidos esta semana a nivel mundial. Brian Niccol, director ejecutivo de la compañía desde agosto pasado, justificó la medida citando la necesidad de "operar de manera más eficiente". Una frase que seguramente no endulzará el trago amargo para los afectados.

Aunque todavía no hay pronunciamientos oficiales sobre cómo impactarán estos cambios en Argentina, fuentes del sector anticipan que la tendencia será global, al igual que los despidos. Una noticia que mantiene en vilo a los fanáticos locales de la sirena blanca, quienes temen ver desaparecer sus combinaciones preferidas.

No obstante, es importante recordar que Starbucks no es solo un imperio de bebidas. Su arsenal incluye un variado repertorio de croissants, rolls, muffins, budines y todo tipo de tortas. A esto se suman sándwiches preparados, tartas y ensaladas que, por el momento, parecen salvarse de la tijera corporativa, ya que no se han anunciado modificaciones en este sector.

image.png

Esta revolución en la carta de Starbucks refleja una realidad cada vez más evidente en el mundo empresarial: la simplificación como estrategia de supervivencia. En tiempos donde la eficiencia y la rentabilidad mandan, ni siquiera los gigantes con décadas de trayectoria pueden permitirse mantener productos que no cumplen con las expectativas financieras.

Para los argentinos, acostumbrados a los vaivenes económicos y a ver cómo productos queridos desaparecen de las góndolas, esta noticia quizás no resulte tan impactante. Sin embargo, para los fieles seguidores de la marca, aquellos que tienen memorizadas combinaciones específicas, el próximo martes 4 de marzo podría representar el cierre de una etapa.

