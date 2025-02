Jesica Cirio abandonó el barco y dejó a Elías Piccirillo sin salvavidas

Sin embargo, lo llamativo no es solo la ruptura, sino el contexto en el que se da. Piccirillo está bajo la lupa de la Justicia y, el último sábado 15/02, se realizaron allanamientos en sus domicilios. Ante esta situación, Cirio se desligó completamente de cualquier vínculo con las maniobras de su ex: "Lo que ella me dijo es que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que viene pasando con su ex, Elías Piccirillo", afirmó Iavícoli.