El DT del Bayern Munich aseguró que Boca es único en el mundo por una razón

Kompany reconoció a Boca por su hinchada

Lo que dijo Vincent Kompany, entrenador del Bayern Munich, es un ejemplo de ello. El DT del elenco bávaro, uno de los candidatos a clasificar a 8avos y también a llevarse el título, habló con el sitio de FIFA y dejó sensaciones sobre lo que será el enfrentamiento ante el club de la Ribera.

"Mejores aficiones del mundo"

Kompany admitió que, si bien palpita el certamen de Estados Unidos, tiene la incertidumbre de quien lo disputa por primera vez. "Es difícil imaginar toda la competición cuando es la primera vez que vamos", señaló. Luego, se refirió al Xeneize: "Si puedo nombrar una ventaja sería jugar un partido competitivo contra Boca".

image.png Vincent Kompany, entrenador del Munich (Foto Bayern Munich)

Después, dejó una declaración que explica lo que ve el mundo cuando mira hacia la Ribera. "Creo que en sí mismo es emocionante ver a algunas de las mejores aficiones del mundo: la nuestra y la suya".

Kompany, admirador de un Boca cuyas características lo vuelven muy particular, intentará vencer al equipo de Gago el 20/06. Será el segundo encuentro del Grupo C. Antes, el Xeneize debe cruzarse con el Benfica, y después del Munich irá vs. Auckland City.

