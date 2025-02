Marcelo Gallardo escuchó a los hinchas de River y les cumplió su deseo

Marcelo Gallardo finalmente escuchó a la gente

En la antesala a la visita de River al 'Santo sanjuanino', Marcelo Gallardo tomó una fuerte decisión: el entrenador del Millonario excluyó a Nacho Fernández de la nómina.

El '26' no tiene ninguna molestia ni dolencia física, por lo que MG da a entender que la no citación del volante tiene que ver con un bajo nivel del propio futbolista.

Desde Figueroa Alcorta 7597, alegan que fue una "decisión táctica".

image.png Nacho Fernández fue borrado por Marcelo Gallardo en el último encuentro. Apenas jugó 26 minutos oficiales en el 2025.

Gallardo había enviado un fuerte mensaje interno semanas atrás, en una conferencia de prensa que significó su primera aparición testimonial de 2025. "El que juega es porque se gana el lugar, el que espera es porque tiene la chance de entrar y el que no, deberá seguir trabajando. Si no, hay posibilidad de salida y listo. Malas caras, no", disparó.

Y lanzó una reflexión sobre la comodidad de estar en River: "No me gusta tener jugadores contentos porque no juegan. No soporto los lugares donde te quedás por confort: demostrame que si no jugás el equivocado soy yo y no vos”.

Acusan a Nacho Fernández de ludópata

Semanas atrás, los hinchas de River Plate diseñaron un hashtag en contra de Ignacio Fernández: "#NachoFernandezLudopata", que no tardó en hacerse un lugar entre las tendencias de X Argentina.

El meme tiene que ver con que una excursión del oriundo de Castelli al hipódromo para apostar en las carreras de caballos. Su corcel terminó siendo el ganador en aquella jornada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=http://x.com/SC_ESPN/status/1792315655309455492?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1792315655309455492%7Ctwgr%5E3a7e1c43c0b7970536472aa441e6ef71bf8d4ae0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Facusan-ludopatia-nacho-fernandez-trending-topic-y-burlas-n595339&partner=&hide_thread=false Ayer en el Más Monumental, hoy en el... ¡hipódromo!



Sea Wolf, caballo de Nacho Fernández, se quedó con la victoria esta tarde en San Isidro



Premio Sunny Point 2017



Wilson Rosario Moreyra, el jockey pic.twitter.com/DxmBcPFSTx — SportsCenter (@SC_ESPN) May 19, 2024

A su vez, los millonarios acusaron a Fernández -en tono humorístico- de haber jugado para atrás una pelota en un duelo del 2024 entre Estudiantes (LP) y River, alegando que esa jugada en particular habría estado relacionada a las apuestas deportivas. Aquel día terminó con victoria en favor de los del Muñeco Gallardo por 2 a 1.

La chicana, si bien chicana, es peligrosa e hiriente, y mucho más en épocas en las que se busca enfrentar esta problemática social.