El ex River que no quiso Marcelo Gallardo ahora jugará con Neymar en el Santos

Por eso, la opción que apareció hace no mucho tiempo para que se sume al Santos de Neymar es una gran alternativa para el chico, de apenas 24 años y una jerarquía enorme. El Brasileirao le quedará bien. Y cumplirá un gran sueño: ser compañero de Neymar.

Cuánto recibirá River por la venta de Rollheiser al Santos

Por la compra, a River le entrarán algunos billetes a sus arcas dado que fue club formador. Será poco más del 3% del total de la venta, en condición de "mecanismo de solidaridad".

image.png Rollheiser, en tiempos de juveniles Millonarias

El cortocircuito con Marcelo Gallardo y el portazo

Rollheiser transitó todas las divisiones menores en el Millonario, y debutó en Primera en 2020. Sin embargo, nunca encontró buen felling con Marcelo Gallardo, quien jamás lo tuvo entre sus planes.

"Acá malas caras no": la advertencia de Marcelo Gallardo en un River competitivo Marcelo Gallardo y su cortocircuito con Rollheiser

No solo eso, sino que eso derivó en cortocircuitos que le derivaron un final poco auspicioso en River al jugador. Una vez consumada su compleja salida del conjunto de Núñez, el volante había declarado:

Son negociaciones, obviamente el club siempre va a cuidar su patrimonio y el jugador defiende lo suyo. A medida que no llegábamos a un acuerdo, hablé con los dirigentes y con Marcelo Gallardo y ellos tomaron la determinación de marginarme del plantel profesional Son negociaciones, obviamente el club siempre va a cuidar su patrimonio y el jugador defiende lo suyo. A medida que no llegábamos a un acuerdo, hablé con los dirigentes y con Marcelo Gallardo y ellos tomaron la determinación de marginarme del plantel profesional

También dijo: "Son momentos difíciles que a un jugador no le gusta vivir. Cada club tiene su idea y a uno le cuesta aceptar esas cosas, no fue fácil hacerlo, fueron muchos meses afuera de las canchas. Rodeado de mi familia y de la gente que realmente me quiere, me pude hacer fuerte"

Y añadió: "Le tengo mucho respeto a River, no me quedó bronca. No me gustó la forma en que me fui del club, pero uno tiene que priorizar su futuro".

+ de Golazo24