Verón confesó que Foster Gillett tomará decisiones importantes en Estudiantes

“Lo pusimos por 30 años y con posibilidad de extender el plazo. Obviamente es el club, y no es algo nuevo que nace, pero hay que entenderlo así. Es difícil, sino parece que contamos los años para que termine algo y lo iniciamos para transformar, no para que nos vaya mal. No sabemos si la sociedad va a durar 20 o 100 años, no tenemos idea. Le pusimos un plazo lógico, como el desarrollo de cada sociedad es el tiempo que nos va a dar”.

Luego tocó un tema más sensible, la toma de decisiones, reconociendo que el empresario tendrá un importante papel en las decisiones en el fútbol.

“Si el día de mañana Foster dice que no le gusta Domínguez, es una opinión y la podemos escuchar, de ahí a meterse a una decisión tan importante, como un técnico o un director deportivo, sin conocer el medio bien, ahí estaría él atentando contra su propio proyecto. Se tiene que apoyar en nosotros, ir conociendo el medio y el día de mañana proponer un DT”.

Luego toco el tema de Cristian Medina, donde contó que el arreglo fue entre el jugador y el empresario, que él desconoce cuál es y que Estudiantes entró después y aprovechó para hacerle un contrato al jugador.

Lo cierto es que el acuerdo entre Foster Gillett y Juan Sebastián Verón se parece más a una SAD encubierta a otra cosa, y que el presidente de Estudiantes no vende el club solo porque AFA no se lo permite, pero de ahora en más en todos los pases importantes estará metido “Don” Foster Gillett.

Más notas en Golazo24

Atento Boca: El jugador del Bayern Múnich que se retiraría

Boca: Andrés Ibarra se despegó de Macri y felicitó a Riquelme por los refuerzos

River: El campeón del mundo que le dijo que no a Gallardo

Cristina Serra quería vivir en Barcelona y Pep Guardiola eligió Londres hasta 2027