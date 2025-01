Cristina Serra quería vivir en Barcelona y Pep Guardiola eligió Londres hasta 2027

"Eso fue hasta septiembre pasado, cuando el círculo profesional de Pep en Manchester se sorprendió por primera vez al no ver a Cristina en la ciudad después de las vacaciones de verano y comenzaron a preguntarse por qué no estaba en Manchester con él."

"Hasta entonces era normal ver a Cristina en Manchester de vez en cuando a pesar de que había dejado de vivir allí a tiempo completo en 2019 y repartía principalmente su tiempo entre Barcelona y Londres."

"Continuaron viéndose y participando en actividades familiares y seguían siendo pareja cada vez que se reunían."

"El pasado mes de septiembre Cristina dejó de aparecer en Manchester."

Laura dijo que el círculo cercano de la pareja empezó a hablar abiertamente de una ruptura porque en octubre "había tanta distancia entre ellos".

Lorena añadió: "Una de las cosas que Cristina le echaba en cara a Pep era que estaba demasiado centrado en su proyecto profesional y lo veía demasiado involucrado en lo que era, digamos, el universo del fútbol y, quizás, ella sentía la necesidad de mover su vida hacia otro lugar. ¿Y qué pasa? A pesar de que en diciembre deciden viajar a Barcelona y pasar la Navidad juntos con sus hijos es entonces cuando se toma la decisión de romper y es Cristina la que toma la decisión."

Laura insistió en que fue Cristina y no Pep quien decidió terminar su relación diciendo: "Ella toma la decisión cuando él decide extender su contrato con el Manchester City porque en los meses anteriores Pep había estado preparando su salida del club. Sabemos que uno de sus objetivos era irse y mudarse a los Emiratos Árabes Unidos."

Laura Fa:

"La gente a su alrededor empezó a despedirse de él porque no iba a renovar su contrato."

"Esa decisión de no renovar le estaba ayudando a acercarse a su mujer pero cuando decidió quedarse y ampliar su contrato Cristina decidió que ya era suficiente y fue ella la que decidió poner fin al matrimonio que había durado tantos años."

"Todas las personas con las que hemos hablado hablan de que Pep está obsesionado con el fútbol y que va por delante de todo, y aquí ha ido por delante de su matrimonio y eso le ha costado".

Lorena Vázquez:

"El entorno de Pep fue el primero en sorprenderse con la ampliación de contrato y la firma de Pep, y supieron entonces que esa renovación iba a llevar a Cristina a decidir que su relación sentimental con su marido tenía que cambiar."

"Digamos que más que un final definitivo, podría tratarse de una ruptura porque en el círculo cercano de la pareja se habla de la posibilidad de una reconciliación en algún momento en el futuro."

"Nos dicen que aunque es Cristina la que ha dejado Manchester y ha tomado esta decisión, no descartan que un día más lejano, cuando Pep haya dejado el fútbol y quizá vuelva a Barcelona, puedan reiniciar su relación."

"No sólo hemos hablado con amigos sino también con el entorno profesional de Pep y lo que quieren dejar claro es que es una separación amistosa, que se ha meditado mucho, sin peleas y que no hay terceras personas."

"No podemos decir con certeza que no haya nadie más pero lo que sí es cierto es que gente cercana dice que no ha habido infidelidades ni hay terceras personas."

"No podemos decir si se han firmado los papeles del divorcio, pero podemos decir que la posibilidad del divorcio está sobre la mesa".

La hija mayor de Pep, María, habló sobre la separación.

La bella influencer y fashionista dijo a Vanity Fair España, publicada casi al mismo tiempo que se supo la ruptura de su padre con su esposa de 30 años:

"Mis padres siempre me han aconsejado que encuentre aquello que me apasiona. Me animan a probar cosas nuevas, a aceptar el fracaso y a seguir buscando hasta encontrar mi vocación, porque cuando lo haga, la dedicación plena vendrá de forma natural. También me recuerdan que lo más importante en la vida es amar y ser amado."

"Al final, todo se reduce a sentirse amado. Incluso en situaciones en las que nos sentimos fuera de lugar, me dicen que escuche atentamente a los demás, siempre hay algo valioso que aprender de cada persona que conocemos."

María, hermana de Marius, de 22 años; y Valentina, de 17, fue entrevistada después de que sus padres tomaron la decisión de finalizar el vínculo pero antes de que la noticia de la separación se hiciera pública.

maria guardiola.webp María Guardiola en Vanity Fair España.

11 años

Guardiola cumplirá 11 años en el City cuando finalice su nuevo mandato, hasta 2027. Ya es el entrenador que más tiempo lleva en el cargo en la Premier League y el 2do. que más tiempo lleva en el cargo en las 4 categorías del fútbol británico.

Poco después de firmar la extensión de su contrato, dijo:

"Sinceramente, creo que yo, mi personal y mis amigos merecemos estar aquí. Lamento decirlo. No soy arrogante al decirlo, pero es la verdad".

"Creo que, tras 4 derrotas consecutivas, merecemos recuperarnos e intentar dar la vuelta a la situación. En ese momento, en ese periodo, tuve la sensación de que hay que tomar las decisiones adecuadas para el futuro y quiero hacerlo".

"El Manchester City significa mucho para mí. Esta es mi 9na. temporada aquí y hemos vivido momentos increíbles juntos. Tengo un sentimiento muy especial por este club de fútbol. Por eso estoy tan feliz de quedarme otras 2 temporadas más".

Entonces llegó el final.

Temas a resolver

En 2021, quien fuera jugador y posterior entrenador del FC Barcelona, adquirió una propiedad en el barrio de Pedralbes, Barcelona, a través de la sociedad que comparte con su ahora expareja, en régimen de gananciales, por un valor de 10 millones de euros. Esto implica que la vivienda pertenece a ambas partes, tanto de Pep Guardiola como de Cristina Serra.

Se trata de una mansión de 741 m2 cubiertos en una parcela de 2.114 m2., al lado de la carretera de Les Aigües, junto a la montaña de Sant Pere Màrtir. Es por ello que cuenta con unas vistas panorámicas sobre la ciudad. En el pasado había sido del jugador mexicano Rafa Márquez.

La casa también cuenta con gimnasio privado, amplio vestidor, bodega con temperatura controlada y una sala de cine equipada con lo último en tecnología audiovisual.

Es un ejemplo de los temas a resolver en el divorcio.

