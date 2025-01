Fotografiaron a Flor de la V en bikini y las redes se tiñeron de homofobia

Flor de la V, cerca de llegar a C5N

Hace algunos días Flor de la V rompió el silencio en medio de sus vacaciones al acceder a una nota y para Puro Show, la nueva apuesta de El Trece y se refirió tanto a su abrupta salida de Intrusos como también así a la posible llegada a C5N.

"Ya pasó, qué se yo. Me parece que es algo que estamos normalizando en el mundo del espectáculo porque no es al primer programa que le pasa", comenzó diciendo tras su despedida del emblemático programa de espectáculos y luego agregó molesta: "No le podemos pedir corazón a la televisión".

"Ahora miro para adelante, miro los nuevos proyectos. Estoy analizando porque la verdad todavía no sé que voy a hacer", sumó posteriormente.

Luego, el cronista le preguntó: "¿Vas a C5N?". En ese entonces la artista no dudó y rápidamente contestó: "Me encantaría". A su vez no descartó hacer un programa político y destacó: "Lo único que quiero hacer es seguir trabajando. Que la gente siga con ese amor tan ferviente que tiene hacia mí".

