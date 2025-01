Sesiones extraordinarias: La oposición se le planta a Milei y se complica el plan del Gobierno

No obstante, la oposición asegura que el temario "fue impuesto", y que el gobierno de Javier Milei no acordó "con ningún espacio" los proyectos a debatir. A esa situación se le suma el malestar en la mayoría de los bloques (salvo pequeñas excepciones) respecto de la ley de Presupuesto 2025, proyecto que al Gobierno no le interesó tratar.