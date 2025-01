Elba Marcovecchio reveló qué reconocida periodista fue amante de Jorge Lanata

Sin embargo, un tramo del diálogo que no pasó desapercibido fue cuando reconoció que Romina Manguel en más de una ocasión se le insinuó a su marido. “Sin lugar a dudas, Jorge se alejó de Romina Manguel. De hecho, yo no puedo creer el cinismo que tiene al hablar de mí. Jorge, conmigo, fue un león vegetariano, se portaba realmente bien. Ella lo encaró, yo me enteré, y le creo su fidelidad”, comentó.