La foto que podría confirmar la nueva relación de Marcelo Tinelli: Quién es ella

"Voy a ir directo al grano y con foto y todo porque acá hay que darlo todo siempre. La nueva compañera de Marcelo Tinelli es nacida en Uruguay, a diferencia de Milett es morocha, trabaja como azafata, también hace promociones con empresas de vinos y precisamente en un evento de ese tipo fue que se conocieron, porque se sabe que Marcelo es fanático de ese tipo de bebidas", detalló Vázquez.

El romance, que ya es vox populi en Punta del Este, tomó un matiz más intenso cuando la propia Fernández decidió marcar territorio en las redes sociales. "Ella se la jugó y se dispuso a ir para adelante. Entonces le marcó la cancha a Tinelli en el evento de ayer. Al mismo momento que él se reencontraba con Milett, ella subió unafoto junto a él y le puso 'con todo' más un corazón rojo", reveló el periodista, agregando que la imagen, aunque tomada tiempo atrás, fue publicada estratégicamente.

image.png Imagen de "Puro Show", El Trece.

Y como era de esperarse, los informantes uruguayos no tardaron en avivar la llama del rumor: "A medida que estoy contando esto me llega mucha información desde Uruguay. Lo que me escriben acá, es que está relación llega a buen puerto. Que están muy bien, que están juntos, y sobre todo me remarcan esa frase: que la relación llega a buen puerto", señaló Vázquez.

"Indudablemente se entiende que algunos encuentros pudieron darse o se están dando en un puerto", concluyó Vázquez con picardía, dejando entrever que los encuentros amorosos podrían estar desarrollándose en locaciones marítimas del país vecino.

¿Cuál fue la postura del conductor?

En cuanto al protagonista de esta historia, Marcelo Tinelli, salió a desmentir dicha información a través de X. Al responder a una nota de Ciudad Magazine que hablaba sobre el supuesto romance, el conductor escribió: "JAJAJAJAJAJAJAJA. No mientan amigos. Igual los quiero @MatiVazquezShow".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/cuervotinelli/status/1879258351185678835?t=6Xpyqhb1xIuGJDgyM5Nnfw&s=03&partner=&hide_thread=false JAJAJAJAJAJAJAJA . No mientan amigos. Igual los quiero @MatiVazquezShow https://t.co/igvZSIOBI2 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) January 14, 2025

