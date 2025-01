América TV no aprende: Marcelo Tinelli aún no firmó, pero ya puso sus reglas

Marcelo Tinelli desmiente problemas financieros

Pero la charla dio un giro inesperado cuando salieron a la luz los rumores sobre su situación económica y la supuesta venta de su casa en Uruguay. Tinelli no se guardó nada: "Es una noticia falsa que tiraron en su momento, que estoy con serios problemas económicos. Sé de dónde viene la información y quien la hizo, pero no me gusta decirlo... se ensañan por cosas que tiene la vida".

El conductor aprovechó para aclarar la verdadera historia detrás de su propiedad uruguaya: "Es una casa que agrandamos, tiene muchos cuartos. Después de mi separación de Paula Robles estuve 10 años con Guillermina Valdés y con ella armamos una familia ensamblada. Guille tenía tres hijos, yo tenía cuatro y apareció Lolo, entonces necesitábamos una casa más grande".

Sin embargo, los tiempos cambian y la mansión ya no tiene el mismo movimiento. "Si en algún momento viene alguien y me ofrece algo importante, bueno... lo escucharía. Pero en ningún momento dije que la casa estaba en venta, y no tengo ningún problema económico ni financiero", aclaró.

Embed - Marcelo Tinelli: "Nadie está exento de los problemas económicos que está atravesando Argentina"

Sobre el final, Tinelli puso las cosas en perspectiva: "Sí tengo los problemas lógicos de cuando uno es productor, pero todos los canales los tienen... Mi empresa u otras pueden no pagar un aguinaldo, pero no va a salir la empresa, sale mi nombre y quedó mal. Todos refinancian deudas y cosas, y nadie está exento del problema económico y financiero complicado que está pasando la Argentina".

Y cerró con una reflexión contundente: "Me parece muy injusto decir eso. A mí no me gusta desmentir nada, me guardé y seguí. No me gusta andar desmintiendo cosas que no son verdades".

