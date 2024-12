América TV se queda sin programas: Cuál es el próximo ciclo que da de baja

La noticia no es un hecho aislado. De hecho, ya se había anticipado que la nueva gerencia artística de América TV, con Juan Cruz Ávila al mando, podría traer consigo varias modificaciones importantes. Entre ellas, se mencionaba la posibilidad de sumar a Luis Ventura al frente de "Intrusos", además de traer de vuelta a figuras como Marcelo Polino. Pero la reestructuración no se queda solo en los nombres; también se contemplaba la posibilidad de levantar "A la tarde", un programa que, aunque querido por algunos, parecía no alcanzar las expectativas del canal.

Lo cierto es que estos cambios están lejos de ser solo una cuestión de figuras. Son movimientos estratégicos que marcan la pauta de lo que América TV quiere para el 2025: una programación más ajustada, con caras renovadas y un aire que, probablemente, termine sacudiendo a más de uno. Habrá que ver cómo reacciona el público ante este nuevo rumbo, pero lo que es claro es que América TV está dispuesto a hacer una apuesta fuerte para revitalizar su grilla.

