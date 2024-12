2025 en América TV: Los ciclos en carpeta y qué será de Marcelo Tinelli

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/teleavisador/status/1866113353804029989&partner=&hide_thread=false #MañanasInformales con Lapegue y #EsteEsElShow son los ciclos que quiere renombrar la pantalla de @AmericaTV en el 2025 pic.twitter.com/OSVFBdqBxW — Teleavisador (@teleavisador) December 9, 2024

Pero eso no es todo. También surgió la versión de que el canal de aire buscaría desempolvar un envío satélite al estilo de Este es el show, a propósito del regreso del certamen de baile. El mismo comenzaría un mes antes del inicio del Bailando.

Por último, el formato que conduciría Sergio Lapegüe de 10:00 a 13:00 sería del mismo estilo de Mañanas informales, el magazine matutino que encabezó Jorge Guinzburg en El Trece previo a su fallecimiento y que finalizó en 2008.

María Belén Ludueña confirmó su regreso a América TV: "Me pone feliz"

El domingo (08/12) María Belén Ludueña fue entrevistada por Pablo Montagna en Radio Rivadavia en donde habló sobre su paso por Poco Correctos, su regreso a América TV y la relación con su marido Jorge Macri. "Creo que en febrero vuelvo a trabajar en la tele", adelantó.

Tras su labor en el ciclo del que formó parte junto al Pollo Álvarez y el Chino Leunis por la pantalla de El Trece, contó: "Fue un grupo increíble". Asimismo, lamentó su salida por el ambiente laboral en el que se desempeñaba aunque admitió que le habían dicho que "el programa terminaba", lo que finalmente no ocurrió y decidió dejarlo porque "había cumplido un ciclo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pablomontagna/status/1866067322777293190&partner=&hide_thread=false María Belén Ludueña en #PasaMontagna: “Camino con Jorge y soy la esposa del Jefe de Gobierno, pero yo también soy yo, con mi carrera" https://t.co/pVfWaKNVDb — Pablo Montagna (@pablomontagna) December 9, 2024

Posteriormente, afirmó:

Vuelvo a América. Tengo ganas de volver a desafiarme, estar al frente de algún proyecto, conducción o co-conducción Vuelvo a América. Tengo ganas de volver a desafiarme, estar al frente de algún proyecto, conducción o co-conducción

Es preciso recordar que durante la pandemia la conductora se destacó en la programación del canal que nuevamente formará parte. "Me pone feliz porque me vinieron a buscar. Muchas veces he tocado puertas, pero esta vez me dijeron de formar parte y acepté", reveló.

"La parte ingrata de la tele es la poca estabilidad, y hay que estar preparada para eso. Es un rubro sin estabilidad", aclaró luego de confirmar su cambio de señal. "Yo creo que a mis 40 años puedo conducir. Y yo busqué ese lugar", añadió aunque no contó de qué proyecto será parte.

---------

Más contenido de Urgente24

Milei, Peña y Lacalle Pou en el Mercosur: "Le pusimos el moño a una negociación"

Javier Milei y el dilema de 10 millones de votos que está perdiendo

Fuerte advertencia por una Navidad y Año Nuevo sin combustibles