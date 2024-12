Javier Milei y el dilema de 10 millones de votos que está perdiendo

Javier Milei

Inaugurando el nuevo local de Coto, el Presidente les pidió a los empresarios que inviertan. La rigidez en el empleo es un problema que aparece en todas las investigaciones de opinión pública.

Milei apeló a la arenga: "Cada vez son más los argentinos que perdieron el miedo y por eso si a alguno le queda alguna duda también hay un gobierno que no tiene miedo, no les tenemos miedo. No tenemos miedo porque los fracasados se quedaron en el pasado. No vamos a volver al pasado, nosotros somos el futuro y el progreso".

Luego, él estableció una curiosa diferencia: "A los empresarios de bien les pido lo mismo: no tengan miedo, nosotros estamos haciendo nuestra parte y no vamos a parar hasta romper con todas las trabas y cadenas, que les fueron poniendo, durante tantos años".

Es decir que hay empresarios 'de bien' y empresarios 'de mal'. ¿Quién es quién? Es contradictorio esto porque desde la barricada, Milei también dijo: "Para nosotros, ustedes no son el enemigo. Ustedes son héroes, son benefactores sociales. Y a pesar de los esfuerzos titánicos de la Casta por asustarnos, seguimos firme con la convicción desde el primer día".

Pero volvamos a los empresarios del bien y los del mal: "Se vienen tiempos prósperos, se vienen tiempos felices. Se terminó la época del chamanismo económico del control de precios. Se acabó la época de los inventos nefastos como la Ley de Góndolas, que terminó en góndolas vacías. Hoy, hasta un simio, en Argentina, entiende que eso termina mal, con perdón de los simios. Igual algunos monitos sueltos andan, pero… En especial algunos que piden golpe de Estado, pero ya saben quiénes son y cuánto han fracasado. Sí, como otros que le gustaba controlar poniendo pistolas en la mesa. El éxito de nuestro modelo económico es el éxito de una sociedad que comprendió que las recetas que, aplicaban los políticos de una y otra vez, solo traían más miseria".

Si Milei se refiere a Guillermo Moreno -según varios medios de comunicación-, él no es un empresario. Es probable que el Presidente tenga algún problema de identificación de audiencias

Luego, volvió a Coto: "Estamos frente a una inversión, de casi US$ 50 millones, hecha por una empresa privada. No venimos a aplaudir a un político que, en un acto patético, inaugura una obra con sobreprecios como consecuencia de su inutilidad o corrupción". Estamos celebrando la creación de empleo por demanda genuina. No hubo que quitarle dinero a nadie discrecionalmente, vía impuestos, para generar este empleo. Esta inauguración se da en el marco de la recuperación del consumo que viene registrando un crecimiento muy por encima de lo esperado, incluso por los más optimistas".

Embed Miller fue a inaugurar el nuevo coto en mar del plata

El más grande del país

Antes había gordos que controlaban los precios

Y ahora hay robots que dan muestras gratis



De a poquito salimos del cuarto mundo kukardopic.twitter.com/nU0zTd724u — ElBuni (@therealbuni) December 5, 2024

El problema

Así se regresó al problema del empleo.

3 consideraciones importantes que debería considerar Javier Milei:

No hay más empleo si no hay más inversión, lo que dependerá del volumen de la demanda. Si el motor de la demanda sigue siendo el mercado de cabotaje, tiene 'techo' bajo. Pero para ganar volumen hacia el exterior, todavía no ocurrieron decisiones trascendentes. Empleo e inversión tienen como protagonistas tradicionales a las pequeñas y medianas empresas. No es cliché, así funciona la Argentina. Las industrias extractivas de mayor volumen de inversión -minería, hidrocarburos y agrícolas-, en las que confía el Presidente para modificar la estructura de la balanza de pagos, no son las que van a modificar las estadísticas de empleo. La estructura de costos del empleo no fue modificada. Ni los impuestos bajaron ni los costos laborales en general.

A esto último se refiere el trabajo sobre litigiosidad encargada por UART (Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), a SEL (Sociedad de Estudios Laborales), consultora especializada en la problemática: ponderada por compañía, rama, región y cápitas, se encuestaron 5.048 empresas y fue realizada entre 07/10 y 21/11.

La Población Económicamente Activa es de 23 millones de personas. De las cuales 10,2 millones tienen un empleo formal en relación de dependencia y otros 3 millones son trabajadores independientes registrados. Hay 10 millones más de personas que trabajan en la informalidad, privadas de coberturas de riesgos, obra social y sin realizar aportes al sistema previsional. Es una distorsión que el 'modelo' de Javier Milei no ha contemplado pese a que hay un año electoral por delante (2025).

El Presidente puede quedar atrapado en una burbuja financiera sin impacto en la economía real de al menos 10 millones de electores. Ni Karina Milei, presidente del partido La Libertad Avanza; ni Martín Menem, vicepresidente, parecen contemplar esto en su ideario de construcción política.

El peso de los juicios laborales es enorme en la decisión empresarial de nuevo empleo.

La incidencia de la litigiosidad laboral en inversión y crecimiento es del 70% y en creación de nuevos puestos de trabajo es del 74%, con un mayor peso específico en empresas de hasta 50 trabajadores, y en el interior del país.

Ni Javier Milei ni Luis Caputo ni Federico Sturzenegger están trabajando al respecto. Tampoco en lo otro.

litigiosidad.jpg La encuesta sobre litigiosidad.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La nueva billetera virtual que es furor por tener el mayor rendimiento diario

La miniserie que está en Netflix y te va a atrapar desde el primer capítulo

La última película de Tom Hanks es una obra maestra del 2024

Tenso encuentro de Wanda Nara y Yanina Latorre en la gala de GENTE: "Soy educada"

Federico Sturzenegger confirmó fichaje y sonríe Rodrigo de Loredo