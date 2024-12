Las zapatillas que arrasan en ventas por su relación precio y calidad

La influencer Martina, conocida como la @jefadelahorro en Instagram, reveló en su cuenta un hallazgo que no pasó desapercibido. Con más de 600 mil seguidores, la joven compartió un video en el que detallaba las ofertas que encontró en la tienda Coppel, ubicada en Av. Rivadavia 6546, en el barrio de Flores. Pero lo interesante es que, según su testimonio, los descuentos no son exclusivos de esta sucursal, sino que están presentes en todas las tiendas de la cadena. Y claro, las protagonistas del video no fueron otras que las zapatillas.