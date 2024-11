El outlet a 20 minutos del obelisco que bate récords de ventas

Modelos exclusivos en el outlet por debajo de los $25.000

No obstante, lo más interesante de este outlet es que, además de las marcas de calzado, se pueden encontrar prendas de todo tipo, para mujeres, hombres y niños, de firmas como Puma, Adidas, Levis, Under Armour, entre otras. De igual modo no es solo un lugar para comprar, sino también para disfrutar de un paseo al aire libre, mientras se recorre un predio con estacionamiento propio, lo que facilita la visita sin complicaciones.