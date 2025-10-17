BCRA: Pierde US$533 MM en un día y las reservas bajaron a US$41.168 MM

“El apoyo del Tesoro de Estados Unidos está ayudando a estabilizar los mercados”, sostuvo Chalk, al remarcar que el objetivo es un “conjunto coherente de políticas macroeconómicas” que reduzca la inflación y siente las bases para un crecimiento sostenible.

También enfatizó que la acumulación de reservas debe formar parte de una estrategia económica integral.

Por su parte, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmó que se trabaja en una nueva línea de crédito de US$20.000 millones, destinada a complementar el swap existente. El plan busca reforzar la liquidez del BCRA y garantizar estabilidad cambiaria en la recta final antes de las legislativas del 26 de octubre.

Fuentes de mercado aseguran que el Tesoro estadounidense incluso realizó compras directas de pesos en las últimas ruedas para moderar la volatilidad del tipo de cambio. Aun así, la presión sobre las reservas del BCRA refleja que las tensiones cambiarias persisten pese a la asistencia internacional.

Tesoro de USA vendió US$ 339 MM y el dólar sigue subiendo

El FMI ajusta sus proyecciones y advierte sobre desequilibrios

En su nuevo informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI redujo su estimación de crecimiento para la Argentina a 4,5% en 2025, un punto menos que lo previsto en abril, y proyectó una expansión del 4% para 2026.

Al mismo tiempo, el organismo revisó al alza el déficit de cuenta corriente, que alcanzaría 1,2% del PBI, y estimó una inflación promedio del 28% este año y 41,3% para el próximo, reflejando que el proceso desinflacionario enfrenta obstáculos estructurales.

A pesar del tono más cauteloso, el Fondo ratificó su compromiso con el país y valoró los avances en la consolidación fiscal.

Los analistas del organismo reconocen que la estabilización aún depende de factores políticos y del resultado electoral, lo que agrega incertidumbre sobre la continuidad del programa.

El BID también promete acelerar desembolsos

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, anunció que el organismo planea aumentar su nivel de actividad en Argentina durante 2026, en el marco del programa trianual de US$10.000 millones presentado en abril. Según detalló, el BID ya aprobó operaciones por US$4.000 millones y prevé un mayor dinamismo en proyectos de infraestructura y sectores estratégicos, como la producción de litio y minerales críticos.

Goldfajn señaló que el próximo año “será clave para acelerar la programación con el país” y consolidar las inversiones orientadas al crecimiento.

Reservas frágiles y apoyo externo en aumento

El contraste es evidente. Mientras las reservas internacionales retroceden y el Banco Central se mantiene al margen del mercado, los organismos multilaterales y el Tesoro estadounidense intensifican su respaldo. Sin embargo, la efectividad de ese apoyo dependerá de que la política económica local logre restaurar la confianza de los inversores y frenar la demanda de cobertura en dólares.

Con el dólar minorista rozando los $1.500, tasas reales aún negativas y un escenario electoral incierto, el mercado sigue operando en modo defensivo. La ayuda externa suma oxígeno, pero el margen de maniobra del Gobierno se achica día a día.

El FMI, el Tesoro de Estados Unidos y el BID pueden apuntalar el puente financiero, pero sin una recuperación sostenida de reservas, la estabilidad seguirá pendiendo de un hilo.

