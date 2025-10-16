Tesoro de USA vendió US$ 339 MM y el dólar sigue subiendo

Pero si operan a tasa cero, la absorción monetaria es aún más agresiva. Pero si operan a tasa cero, la absorción monetaria es aún más agresiva.

¿Cuánta munición le queda al Tesoro?

El poder de fuego del Tesoro ya era tema de debate. En los últimos cinco días, estiman que el Tesoro vendió US$ 1.715 millones para sostener el tipo de cambio oficial.

El problema es que los compromisos con organismos internacionales suman alrededor de US$ 313 millones hasta las elecciones del 26 de octubre.

Para 1816, si a esos vencimientos se suman los depósitos actuales, las reservas propias que podría usar el Tesoro estarían en niveles muy ajustados.

Los analistas advierten que, llegado un límite, la responsabilidad de defender el techo de la banda podría recaer sobre el BCRA.

Caputo repite “no habrá devaluación”

En el Coloquio de IDEA, el ministro Luis Caputo insistió en que “no debe venir más de una devaluación” y calificó como “arcaica” la idea de que la competitividad dependa de una moneda débil.

Ese discurso busca dar confianza política, aunque el timing de las intervenciones de Scott Bessent plantea interrogantes. ¿Seguirán después de las elecciones si la presión cambiaria persiste?

¿El problema? Los anuncios comienzan a perder fuerza en el dólar

¿Hasta cuándo podrá Estados Unidos seguir “comprando pesos”?

El mercado descuenta que la oferta de divisas recién se normalizará hacia diciembre, con la cosecha fina. Pero entre tanto, la gran pregunta es si Estados Unidos mantendrá su rol activo si la demanda de dólares supera sistemáticamente la oferta.

Quienes observan los flujos sienten que el Tesoro actúa como respaldo “político-financiero” para apuntalar el peso local. Pero esa estrategia conlleva un riesgo: si las reservas disponibles se agotan o si los costos financieros se disparan, las consecuencias para el tipo de cambio, la inflación y la actividad podrían ser duras.

La verdadera prueba llegará en los próximos días, cuando el Tesoro deba decidir si adelanta intervenciones, cede el protagonismo al BCRA o admite que, finalmente, el mercado impone la última palabra.

