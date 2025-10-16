El dólar se acerca al techo y la tasa sigue alta (70% TNA)

Del 120% al 70%

La baja de la tasa no obedece a un cambio estructural, sino a un reacomodamiento técnico. Durante la primera semana de octubre las cauciones llegaron al 120 % nominal anual, un nivel de emergencia que mostraba un sistema seco de pesos.

Con la licitación de esta semana parte de ese dinero encontró destino, pero el movimiento no implica calma.

La tasa cayó, aunque el costo del dinero sigue más del doble de la inflación esperada, y la liquidez permanece atrapada en operaciones de un solo día. En la City explican que “bajó la fiebre, pero el paciente sigue en terapia”.

Un mercado que se dolariza

El salto en los dólares financieros no fue casual. Cada peso que no encontró espacio en letras del Tesoro se transformó en demanda de cobertura. Los fondos comunes, las tesorerías corporativas y los inversores individuales eligieron salirse del riesgo en pesos, impulsando las cotizaciones paralelas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guspaqui/status/1978874920244285589&partner=&hide_thread=false Dólar toca nuevos máximos en $ 1.404,00 — Gustavo P Quintana (@guspaqui) October 16, 2025

El blue se mantiene firme en $1.460, el cripto en $1.462 y el oficial en $1.408, lo que deja una brecha del 7 % entre el tipo de cambio regulado y los financieros. Las intervenciones del Tesoro y del Banco Central en bonos y futuros logran contener parte de la presión, pero no el trasfondo: la confianza se está erosionando.

Bonos y CER, los ganadores del desarme

Mientras los pesos sobrantes buscaron refugio, los bonos ajustados por inflación volvieron a ganar protagonismo. El TZX05 rinde 46,4 %, el TX25 se ubica en 32,7 %, y el TZXM6 en 25,8 %, todos con precios en alza y paridades superiores al 90 %.

image

En cambio, las LECAP y BONCAP quedaron prácticamente desiertas. Los rendimientos nominales entre 50 % y 64 % no alcanzaron para tentar a los inversores, que priorizan instrumentos que protejan del tipo de cambio o de la inflación.

image

La calma tensa

La baja de la tasa de caución desde el 120% al 70% es apenas un síntoma de ajuste, no una señal de normalización. El sistema financiero sigue operando en modo defensivo, con operaciones de un día y sin demanda genuina de crédito.

El mercado se dolariza por inercia, los bonos CER absorben parte del excedente y las tasas cortas siguen en niveles tóxicos. El dinero se mueve rápido, pero sin destino productivo.

En la City nadie habla de estabilidad.

Lo que domina es una calma frágil sostenida por intervenciones y desconfianza.

