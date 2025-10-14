Rodolfo Santangelo es economista. Con Carlos Melconian fundó a principios de la década del '90 la consultora M&S, que mutó a Macroview cuando Melconian se sumó a la función pública en el gobierno de Mauricio Macri. Santangelo destaca el acuerdo de Milei con Bessent pero recuerda: "lo que Bessent ponga lo tenemos que devolver".
RODOLFO SANTANGELO
Dólares de Bessent: Milei "tuvo el mérito de hacerse amigo del capitán de bomberos"
Javier Milei y Donald Trump se reúnen este martes (14/10) para sellar el acuerdo con el Tesoro. El economista Rodolfo Santangelo tiene sus reparos.
Segunda oportunidad para Milei
"El apoyo de Estados Unidos es muy fuerte política y financieramente. Es clave aprender de los errores cometidos tras el acuerdo con el Fondo, y una segunda oportunidad en un momento histórico de Trump, es algo muy fuerte. Es algo inédito que intervenga en el mercado de cambio", destacó Rodolfo Santangelo en declaraciones a Radio Rivadavia este martes (14/10).
Ahora, advirtió el especialista, “Argentina tiene que hacer los deberes que no hizo con el FMI ” cuando no logró acumular las reservas que se había comprometido.
"Se abre una oportunidad tras el viernes trágico que vivimos donde el BCRA vendía divisas y estábamos al borde del abismo y donde va a ser clave que oficialismo y oposición se pongan de acuerdo en que 2026 sea un año razonable" completó.
Sobre su concepto de haber llegado al “borde del abismo”, Santangelo no quiso ser muy claro: "Estábamos al borde de decisiones muy complicadas con situaciones políticas complicadas y el gran mérito fue hacerse amigo del capitán de bomberos. Esta vez, evitemos que se prenda el fuego. Tenemos el camión de bomberos echando agua ”.
Consultado sobre el rumor que circuló el lunes sobre una compra de dólares por parte del Tesoro argentino, el economista recordó: "El BCRA mantiene su regla de que no interviene comprando. Lo del Tesoro es un rumor que no pude confirmar (sobre la compra de dólares), tiene esta metodología de que da poca información cada tanto".
Sin embargo, insistió en que “el tesoro, con el superávit fiscal que tiene, ahora los pesos que tiene los tiene que destinar a comprar dólares ”, y recomendó que busque una “regla” como estipular un monto diario a comprar.
La “fantasía de bajar la inflación”
Santangelo afirmó que ahora la prioridad es bajar el riesgo país y postergó la baja de inflación con la que insiste Milei con un entendible fin electoral: “Hay que terminar con esa fantasía de bajar la inflación. La inflación será lo que tiene que ser, pero el objetivo número 1 de Bessent es que baje el riesgo país, sino estamos sonados. Además, el éxito va a depender de que el apoyo de Bessent lo usemos lo menos posible. Ojalá se confirme el rumor de que compramos dólares”.
Sobre la frase del lunes de Milei sobre la “avalancha” de dólares que “saldrán por las orejas ”, Santangelo respondió: "Desde la salida del CEPO, los dólares han faltado. El ahorrista argentino sigue comprando dólares. El argentino minorista compra para ahorrar, para viajar, y compraba para el famoso rulo que ahora está prohibido. Tenemos 3 plazos: un plazo es llegar al 26 de octubre sin turbulencias en el mercado cambiario y evitando que el BCRA tenga que vender. Después tenemos un desafío de 2 meses de que adelantamos los dólares del campo y venderán casi cero dólares entonces habrá más demanda que oferta y luego tenemos 2026 con la nueva cosecha y veremos cuánto es la exportación, importación, la oferta y demanda, las inversiones que vengan, etc, y tendremos que descubrir el precio al que el tipo de cambio encuentra la oferta y demanda”.
"Ojalá que Bessent tenga que vender lo menos posible porque sino el mercado hará misma cuenta que hizo con el salvataje de Macri, De la Rúa y con el del FMI con Milei en abril pasado: cuando se le acaben los dólares, termina. Pero ojo que cuando USA utiliza dólares para ayudar a alguien, la plata la pone el pagador de impuestos. La clave ara Trump y Bessent es que el pagador de impuestos no pierda. Lo que Bessent ponga lo tenemos que devolver. Por eso, cuanto menos usemos, mejor", finalizó.
--------------
