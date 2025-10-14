Dólares de Bessent: Milei "tuvo el mérito de hacerse amigo del capitán de bomberos"

Consultado sobre el rumor que circuló el lunes sobre una compra de dólares por parte del Tesoro argentino, el economista recordó: "El BCRA mantiene su regla de que no interviene comprando. Lo del Tesoro es un rumor que no pude confirmar (sobre la compra de dólares), tiene esta metodología de que da poca información cada tanto".

Sin embargo, insistió en que “el tesoro, con el superávit fiscal que tiene, ahora los pesos que tiene los tiene que destinar a comprar dólares ”, y recomendó que busque una “regla” como estipular un monto diario a comprar.

La “fantasía de bajar la inflación”

Santangelo afirmó que ahora la prioridad es bajar el riesgo país y postergó la baja de inflación con la que insiste Milei con un entendible fin electoral: “Hay que terminar con esa fantasía de bajar la inflación. La inflación será lo que tiene que ser, pero el objetivo número 1 de Bessent es que baje el riesgo país, sino estamos sonados. Además, el éxito va a depender de que el apoyo de Bessent lo usemos lo menos posible. Ojalá se confirme el rumor de que compramos dólares”.

Bessent-Milei- Global citizen El Presidente Javier Milei recibió el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, entregado por el Secretario del Tesoro de USA, Scott Bessent.

Sobre la frase del lunes de Milei sobre la “avalancha” de dólares que “saldrán por las orejas ”, Santangelo respondió: "Desde la salida del CEPO, los dólares han faltado. El ahorrista argentino sigue comprando dólares. El argentino minorista compra para ahorrar, para viajar, y compraba para el famoso rulo que ahora está prohibido. Tenemos 3 plazos: un plazo es llegar al 26 de octubre sin turbulencias en el mercado cambiario y evitando que el BCRA tenga que vender. Después tenemos un desafío de 2 meses de que adelantamos los dólares del campo y venderán casi cero dólares entonces habrá más demanda que oferta y luego tenemos 2026 con la nueva cosecha y veremos cuánto es la exportación, importación, la oferta y demanda, las inversiones que vengan, etc, y tendremos que descubrir el precio al que el tipo de cambio encuentra la oferta y demanda”.

"Ojalá que Bessent tenga que vender lo menos posible porque sino el mercado hará misma cuenta que hizo con el salvataje de Macri, De la Rúa y con el del FMI con Milei en abril pasado: cuando se le acaben los dólares, termina. Pero ojo que cuando USA utiliza dólares para ayudar a alguien, la plata la pone el pagador de impuestos. La clave ara Trump y Bessent es que el pagador de impuestos no pierda. Lo que Bessent ponga lo tenemos que devolver. Por eso, cuanto menos usemos, mejor", finalizó.

