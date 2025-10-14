SANTA FE. Rumbo a las elecciones del próximo 26 de octubre, Provincias Unidas, el espacio que lidera Maximiliano Pullaro y lleva como primera candidata a Gisela Scaglia, se perfila como una contienda abierta junto con el kirchnersimo representado por Caren Tepp (Fuerza Patria), con La Libertad Avanza (LLA) en tercer lugar. A 12 días, la campaña se intensifica.
GYC COMUNICACIONES
A días de las elecciones, Fuerza Patria lidera el territorio de Pullaro y LLA pierde terreno
Rumbo a las elecciones del 26/10, una nueva encuesta sigue poniendo a Caren Tepp en primer lugar pero Maximiliano Pullaro supera a Javier Milei.
Así lo revela una encuesta de la consultora GyC Comunicaciones, realizada en territorio santafesino, que ubica a la actual vicegobernadora con un 25% de intención de voto, apenas un punto por detrás de Tepp, que alcanza el 26%.
Por su parte, la candidatura del libertario, Agustín Pellegrini, se ubica en tercer lugar, con un 21%, lo que marca una caída respecto de la adhesión que en 2023 había obtenido Javier Milei en la provincia.
Imagen y gestión: Maximiliano Pullaro le saca diferencia a Javier Milei
El estudio también muestra una diferencia significativa entre las gestiones nacional y provincial. El 53% de los santafesinos aprueba la gestión de Pullaro, mientras que sólo el 39% respalda la del presidente Javier Milei, cuya desaprobación llega al 55%.
A su vez, la percepción sobre el rumbo de la Provincia es mayoritariamente positiva: el 50% considera que Santa Fe va en la dirección correcta, frente a un 38% que opina lo contrario. En contraste, el 51% cree que la administración de LLA está llevando al país por el camino equivocado.
Sobre ese marco, las políticas de seguridad encabezan el listado de logros atribuidos al gobierno santafesino (31% de las menciones), seguidas por la obra pública (13%) y la recuperación de días de clases (10%), lo que refuerza la percepción de una gestión activa y ordenada.
LLA en caída libre
Al momento de consultar a los electores si votarían candidatos cercanos a Pullaro, Milei o Cristina Fernández de Kirchner, la disputa aparece más pareja: el 25% se inclina por los representantes del gobernador santafesino, el 26% por los del presidente Milei y el 17% por los del kirchnerismo.
Sin embargo, entre las candidaturas concretas, la de Scaglia logra captar con mayor fuerza el voto provincial, desplazando a LLA al tercer lugar.
Economía y humor social
El sondeo también expone el malestar económico de los hogares santafesinos. Sólo el 13% dice que le alcanza para ahorrar, mientras que el 50% asegura que llega justo y un 37% reconoce dificultades para cubrir los gastos mensuales. Estos datos se reflejan en las percepciones sobre el gobierno nacional, cuya política económica aparece cuestionada pese a la expectativa inicial de mejora.
El sondeo, realizado entre el 19 y el 30 de septiembre con una muestra de 1.921 casos en toda la provincia.
Campaña caliente
A pocos días de las elecciones nacionales, la campaña comienza a aumentar con el correr de los días. Además de los cruces entre candidatos, en las últimas horas la candidata del Partido Justicialista, Caren Tepp, denunció la aparición de carteles "truchos" con su imagen y la del dirigente Juan Monteverde, quien se impuso el pasado junio en las urnas y también se hizo oír.
En un posteo publicado en su cuenta de X, Tepp expresó: "Como en cada elección, cuando se acercan los momentos decisivos y crecemos en apoyo, empiezan a circular noticias falsas. Esta vez inventaron una supuesta cartelería callejera".
En las imágenes que la candidata compartió como ejemplo se observa su rostro junto al de Monteverde en afiches adulterados con consignas como: "Frenar a Milei. Expropiar todos los campos" y "Frenar a Milei. Volver a emitir".
Más contenidos en Urgente24
UADE le declaró la guerra a las ojotas y tops, y los alumnos salieron con los tapones de punta
La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche
¿Wanda Nara tiene coronita? Otro privilegio del gobierno que incendia las redes
El 2x1 de este supermercado que muchos buscaban sin parar
Faltan 20 para el 26/10: Javier Milei, Diego Santilli y el tiempo perdido