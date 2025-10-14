A días de las elecciones, Fuerza Patria lidera el territorio de Pullaro y LLA pierde terreno

Sobre ese marco, las políticas de seguridad encabezan el listado de logros atribuidos al gobierno santafesino (31% de las menciones), seguidas por la obra pública (13%) y la recuperación de días de clases (10%), lo que refuerza la percepción de una gestión activa y ordenada.

LLA en caída libre

Al momento de consultar a los electores si votarían candidatos cercanos a Pullaro, Milei o Cristina Fernández de Kirchner, la disputa aparece más pareja: el 25% se inclina por los representantes del gobernador santafesino, el 26% por los del presidente Milei y el 17% por los del kirchnerismo.

Sin embargo, entre las candidaturas concretas, la de Scaglia logra captar con mayor fuerza el voto provincial, desplazando a LLA al tercer lugar.

Economía y humor social

El sondeo también expone el malestar económico de los hogares santafesinos. Sólo el 13% dice que le alcanza para ahorrar, mientras que el 50% asegura que llega justo y un 37% reconoce dificultades para cubrir los gastos mensuales. Estos datos se reflejan en las percepciones sobre el gobierno nacional, cuya política económica aparece cuestionada pese a la expectativa inicial de mejora.

El sondeo, realizado entre el 19 y el 30 de septiembre con una muestra de 1.921 casos en toda la provincia.

Santa Fe Oct2025

Campaña caliente

A pocos días de las elecciones nacionales, la campaña comienza a aumentar con el correr de los días. Además de los cruces entre candidatos, en las últimas horas la candidata del Partido Justicialista, Caren Tepp, denunció la aparición de carteles "truchos" con su imagen y la del dirigente Juan Monteverde, quien se impuso el pasado junio en las urnas y también se hizo oír.

Hasta Milei se subió a la fake. Aguante @carentepp

En un posteo publicado en su cuenta de X, Tepp expresó: "Como en cada elección, cuando se acercan los momentos decisivos y crecemos en apoyo, empiezan a circular noticias falsas. Esta vez inventaron una supuesta cartelería callejera".

"Frenar a Milei también es frenar a quienes hacen de la mentira y el engaño una forma de manipular a la democracia y a nuestra gente. El afiche original (y el único que existe) dice: ‘Frenar a Milei, empezar lo que viene.’ Todo lo demás es falso. Y lo que viene es dejar atrás los odios y las divisiones para empezar a unir a los argentinos". "Frenar a Milei también es frenar a quienes hacen de la mentira y el engaño una forma de manipular a la democracia y a nuestra gente. El afiche original (y el único que existe) dice: ‘Frenar a Milei, empezar lo que viene.’ Todo lo demás es falso. Y lo que viene es dejar atrás los odios y las divisiones para empezar a unir a los argentinos".

En las imágenes que la candidata compartió como ejemplo se observa su rostro junto al de Monteverde en afiches adulterados con consignas como: "Frenar a Milei. Expropiar todos los campos" y "Frenar a Milei. Volver a emitir".

Como en cada elección, cuando se acercan los momentos decisivos y crecemos en apoyo, empiezan a circular noticias falsas. Esta vez inventaron una supuesta cartelería callejera.



Frenar a Milei también es frenar a quienes hacen de la mentira y el engaño una forma de manipular a la…

