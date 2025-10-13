SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, pasó por "La Noche de Mirtha", donde dejó varios mensajes de cara a las elecciones: dijo que su espacio va a "discutir" las recientes reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. A su vez, hizo foco en el narcotráfico, uno de sus mayores objetivos de campaña.
A DOS VOCES
Maximiliano Pullaro hace ruido, pero sabe que no la tiene fácil
Maximiliano Pullaro se entona rumbo a las elecciones con voz en alza por Provincias Unidas y sin dejar de lado el narcotráfico, pero los números no lo acompañan
Sobre los recientes anuncios del Presidente, que buscará cambios estructurales en materia laboral, económica y tributaria, el mandatario provincial dijo que su flamante espacio está dispuesto a discutir cambios. En ese sentido, sostuvo que su espacio también tiene un plan de propuestas que van en ese sentido.
La batalla contra el narcotráfico
Por otra parte, el santafesino no obvió hablar sobre la lucha contra el narcotráfico en la Provincia.
En esa línea agregó que, por motivos de seguridad, "tuve que sacar a mi familia de la ciudad". Sin embargo, reconoció que prefiere no hablar públicamente de ellos.
En la mesa también participó la periodista Cristina Pérez, quien le consultó por el triple crimen de Florencio Varela y el vínculo entre el narcotráfico y el poder.
"Hay que tomarlo muy en serio. Nosotros tuvimos hechos de esas características en Santa Fe. No se comparan los casos, porque lo que sucedió en Rosario cruzó una línea: fue narcoterrorismo para quebrar las políticas públicas que llevaba adelante mi gobierno; se atacó a la población civil", explicó Pullaro.
Respecto a las medidas necesarias para combatir el narcotráfico, el gobernador aseguró que "El Estado tiene que actuar con todas las herramientas legales para aplastar la violencia y derrotar al narcotráfico".
Además, se refirió a la necesidad de coordinación entre jurisdicciones: "A mí me preocupó cuando el gobierno de Buenos Aires y el de la Capital Federal se tiraban el tema: que la banda era de acá, que los homicidios estaban de un lado y del otro. Nosotros entendimos que había que trabajar todos juntos: con el Estado nacional, la justicia provincial y federal, las fuerzas federales y la Legislatura, que me dio leyes muy duras, que no existen en el resto del país".
Como cierre, Pullaro remarcó que, aunque hubo determinación y decisión política, el desafío continúa: "Hay que seguir".
Rumbo a octubre
El pasado jueves, el gobernador de Santa Fe, junto a sus pares que integran Provincias Unidas, participó de una jornada de trabajo en Jujuy con el objetivo de seguir fortaleciendo la construcción de un espacio federal, que se consolida como alternativa de gestión y de gobierno en todo el país.
El anfitrión del encuentro fue Carlos Sadir, que también recibió, a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, de Chubut, Ignacio Torres, y de Corrientes, Gustavo Valdés; y el gobernador electo correntino, Juan Pablo Valdés. También participó el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional y uno de los impulsores de este armado político plural.
Durante el acto central, Pullaro afirmó que "estamos viviendo un momento de profunda desesperanza en nuestro país, en donde la inmensa mayoría de los argentinos tienen dificultades económicas y las provincias tenemos restricciones por parte del Gobierno nacional. Esa desesperanza lamentablemente puede llevarnos a que ese kirchnerismo, que parecía estar herido de muerte, se termine envalentonando".
Seguido a ello, destacó que "allí está la claridad conceptual de este espacio político nuevo y renovado, que nace para mostrar que en el interior productivo hay una forma distinta de gobernar, que no es la del kirchnerismo, pero tampoco es la del Gobierno nacional que se desentiende de la mayoría de los temas".
Para finalizar su discurso, el oriundo de Hughes señaló que Provincias Unidas se unió "para mostrar que hay otro camino posible: el del trabajo, de la producción, de la sensatez y del esfuerzo es lo que garantiza un país diferente". Por ende, llamó a "defender los intereses de nuestras provincias". "Vamos a armar una primera minoría parlamentaria que nos permita transitar hacia el 2027 y que el próximo presidente de la República Argentina sea de Provincias Unidas", sumó, aunque él, tal lo informó Urgente24, descartó ser candidato.
En un marco complicado para el gobierno libertario, de todas maneras Maximiliano Pullaro sabe que no la tiene fácil.
