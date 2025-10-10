En la Rosario anti Javier Milei, crece Caren Tepp, y la candidata de Pullaro está 3ra.

Podría inferirse que el futuro de Tepp depende de su capacidad de instalarse sobre el público que afirma no conocerla.

Ella colidera el Partido para la Ciudad Futura –el nombre proviene de un periódico editado por el sociólogo y teórico marxista italiano Antonio Gramsci– , que trabó alianza con el Partido Justicialista santafecino. Y se ubica por encima de quien es la vicegobernadora y candidata a Pullaro, Gisela Scaglia: positiva del 35,2%, negativa del 24,6% y desconocimiento del 34%.

Rosario es opositora: la imagen de Javier Milei es negativa para el 60,5% del universo de 1.204 consultados, que incluyó un porcentaje importante de recolección domiciliaria.

De todos modos, a Karina Milei le va peor que a Javier Milei: 69,1% de imagen negativa.

En la curiosa estructura de poder de La Libertad Avanza en Nacióbn, el rol de Karina Milei es mayor que el del Jefe de Gabinete de Ministros y de la presidenta del Senado, y por ese motivo es importante evaluar su estado en la opinión pública.

Karina Milei tiene un desconocimiento de apenas 7,1%.

En Rosario, que siempre fue crítica de Cristina Fernández de Kirchner, hoy día la imagen de la ex Presidente luce equilibrada: 47,4% de positiva y 49,8% de negativa.

caren tepp Caren Tepp.

Caren Tepp

Consolidación de Caren Tepp como una dirigente política decisiva en la Provincia de Santa Fe en general, trascendiendo ya a Rosario.

Santotomesina de nacimiento pero rosarina por adopción, Caren Tepp es cofundadora de Ciudad Futura y concejal por ese espacio.

Ella es hija del fallecido Carlos Tepp, concejal en Santo Tomé y referente de la Unión Cívica Radical en ese territorio santafecino.

El ascenso de Caren, que tiene una sociedad matrimonial y política con el también concejal Juan Monteverde, se construyó sobre una participación activa en los barrios periféricos de Rosario, donde llegó para estudiar Ciencias Políticas.

De inmediata ella se vinculó al movimiento Giros, que trabajaba en las zonas 'calientes' de Rosario.

Días atrás, Tepp mantuvo un choque frontal con el gobernador Maximiliano Pullaro (UCR).

Él se refirió a Tepp en forma peyorativa: "Está la mujer de Monteverde que quiere edulcorar al peronismo, pero detrás están Agustín Rossi y La Cámpora”.

Ella le respondió, en un video que difundió por redes sociales:

“Yo no soy la mujer de nadie. Yo soy Caren Tepp, pero usted, Pullaro, es el gobernador de Milei. Quiero recordarle, gobernador, que además de dirigente político, usted tiene un rol institucional. Su comentario no solo me ofende a mí, ofende a todas las mujeres de la provincia. Gobierne para los que lo votaron y para los que no lo votamos también”.

“Igualmente, no me sorprende que piense que las mujeres valemos por el hombre que tenemos al lado y no por nuestros propios méritos, nuestras ideas o nuestros sueños. Pero le digo algo: deje de subestimarnos, porque es nuestra fuerza, la fuerza de las mujeres que son las que hoy están sosteniendo lo que usted debería garantizar”.

