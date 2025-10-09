Como cada año, la llegada del mes de octubre desata la pasión de los norteamericanos por una de las celebraciones más importantes del año.
31 DE OCTUBRE
Urgente24 en USA: Halloween moverá US$ 13.100 millones
Junto con Navidad y el Día de Acción de Gracias, la Noche de Brujas conforma el podio de las celebraciones más populares en USA.
Durante 6 meses, los agricultores locales preparan grandes producciones de calabazas. Las semillas se colocan al principio de la primavera y cosechan con la llegada del otoño. Los precios oscilan entre US$ 4 y US$ 14 cada una, pero rara vez se dedican al consumo. Fundamentalmente, se las utiliza con fines decorativos, para recibir la "llegada de los del más allá" el 31 de Octubre.
Furor por las calabazas
Junto con Navidad y el Día de Acción de Gracias, la Noche de Brujas conforma el podio de las celebraciones más populares. Según la Federación Nacional de comercios minoristas de USA en 2025 la conmemoración podría mover US$ 13.100 millones. Se llegaría a ese récord absoluto sumando los disfraces, los dulces, las decoraciones y las calabazas.
Como cada temporada, Halloween viene acompañada de películas y series que basan sus argumentos en la noche más escalofriante.
