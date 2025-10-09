Urgente24 en USA: Halloween moverá US$ 13.100 millones

Durante 6 meses, los agricultores locales preparan grandes producciones de calabazas. Las semillas se colocan al principio de la primavera y cosechan con la llegada del otoño. Los precios oscilan entre US$ 4 y US$ 14 cada una, pero rara vez se dedican al consumo. Fundamentalmente, se las utiliza con fines decorativos, para recibir la "llegada de los del más allá" el 31 de Octubre.