urgente24
DINERO dólares > Tesoro > BCRA

DÓLAR $1490

Se van los últimos dólares del Tesoro pero hay bonos en alza: USA rescata a los bonistas, no a Milei

Jueves de últimas balas del Tesoro que agotaría sus dólares para defender el techo de la banda cambiaria. Se dispara el oficial +$35 ¿Venderá el BCRA?

09 de octubre de 2025 - 11:59
Javier Milei se queda sin poder de fuego contra el dólar.

Javier Milei se queda sin poder de fuego contra el dólar.

Ya explicamos en Urgente24 que este jueves (9/10) el Tesoro agotaría sus dólares para defender el techo de la banda cambiaria y solo quedarían los del Banco Central que en verdad son del FMI. El ‘oficial’ ya trepa $35 y cotiza a $1490 para la venta.

Últimos dólares del Tesoro

Cerca del mediodía de este jueves (9/10) el dólar oficial se disparaba $ 35 y cotiza a $ 1440 para la compra y $ 1490 para la venta en el Banco Nación, a punto de tocar el techo de la banda de flotación cambiaria que implementó el gobierno de Milei.

La suba de este jueves es la más fuerte del mes mientras el dólar mayorista cotiza en $ 1437,1 para la compra y $ 1487 para la venta.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1976279897179042180&partner=&hide_thread=false

El diario Ámbito Financiero asegura que el Gobierno decidió subir $40 el "techo intra banda" para la cotización del dólar mayorista a $1.470 para intervenir y cerca del techo de la banda del Banco Central de $1485.14.

El miércoles el Tesoro había vendido US$ 330 millones para defender la banda y le quedarían unos US$ 353 millones.

image

Bonos en suba pero no es el rescate de Milei lo que esperan

Mientras el Gobierno cuenta los últimos dólares que le queda en el Tesoro, los bonos en dólares exhiben subas superiores al 3% y las acciones en Wall Street ganan hasta 10% por la expectativa de anuncios vinculados a la deuda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jpmarino79/status/1976296599119671361&partner=&hide_thread=false

El ministro de Economía, Luis Caputo, emprendía hoy su regreso desde los Estados Unidos donde mantuvo reuniones con el Tesoro de ese país y con el FMI por un nuevo acuerdo para el cumplimiento de la deuda y el salvataje financiero.

image

Aquí cabe una importante aclaración: Una cosa es el tipo de cambio y otra cosa muy distinta son los bonistas. Si se atiende el problema de la garantía de los bonos se está atendiendo el problema del default de los bonistas con títulos argentinos, pero nada tiene que ver eso con el problema que tiene Milei tipo de cambio.

Entonces, a USA le interesa salvar a los bonistas donde detrás hay varios bancos norteamericanos. Esto no es un rescate de la Argentina de Milei sino un rescate de los bonistas con 'riesgo argentina'.

El problema del dólar es que el gobierno libertario no tienen más y se descuenta en el mercado que se deberá liberar el tipo de cambio. El mercado quiere cash, si no hay cash porque Donald Trump tendría un problema judicial si le da dólares a Milei, se mantendrá la expectativa.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Repuntó el riesgo país a 1.074 entre críticas a Trump y la "decadente suerte" de Milei

Aparente final judicial de una guerra digital: @itscroa le ganó a @mis2centavos

Contrato José Luis Espert-Fred Machado: Apareció roto y quemado en la basura

Rosario Central y un 8/10 imposible de olvidar: El adiós a dos leyendas

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES