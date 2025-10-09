DÓLAR $1490
Se van los últimos dólares del Tesoro pero hay bonos en alza: USA rescata a los bonistas, no a Milei
Jueves de últimas balas del Tesoro que agotaría sus dólares para defender el techo de la banda cambiaria. Se dispara el oficial +$35 ¿Venderá el BCRA?
Últimos dólares del Tesoro
Cerca del mediodía de este jueves (9/10) el dólar oficial se disparaba $ 35 y cotiza a $ 1440 para la compra y $ 1490 para la venta en el Banco Nación, a punto de tocar el techo de la banda de flotación cambiaria que implementó el gobierno de Milei.
La suba de este jueves es la más fuerte del mes mientras el dólar mayorista cotiza en $ 1437,1 para la compra y $ 1487 para la venta.
El diario Ámbito Financiero asegura que el Gobierno decidió subir $40 el "techo intra banda" para la cotización del dólar mayorista a $1.470 para intervenir y cerca del techo de la banda del Banco Central de $1485.14.
El miércoles el Tesoro había vendido US$ 330 millones para defender la banda y le quedarían unos US$ 353 millones.
Bonos en suba pero no es el rescate de Milei lo que esperan
Mientras el Gobierno cuenta los últimos dólares que le queda en el Tesoro, los bonos en dólares exhiben subas superiores al 3% y las acciones en Wall Street ganan hasta 10% por la expectativa de anuncios vinculados a la deuda.
El ministro de Economía, Luis Caputo, emprendía hoy su regreso desde los Estados Unidos donde mantuvo reuniones con el Tesoro de ese país y con el FMI por un nuevo acuerdo para el cumplimiento de la deuda y el salvataje financiero.
Aquí cabe una importante aclaración: Una cosa es el tipo de cambio y otra cosa muy distinta son los bonistas. Si se atiende el problema de la garantía de los bonos se está atendiendo el problema del default de los bonistas con títulos argentinos, pero nada tiene que ver eso con el problema que tiene Milei tipo de cambio.
Entonces, a USA le interesa salvar a los bonistas donde detrás hay varios bancos norteamericanos. Esto no es un rescate de la Argentina de Milei sino un rescate de los bonistas con 'riesgo argentina'.
El problema del dólar es que el gobierno libertario no tienen más y se descuenta en el mercado que se deberá liberar el tipo de cambio. El mercado quiere cash, si no hay cash porque Donald Trump tendría un problema judicial si le da dólares a Milei, se mantendrá la expectativa.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Repuntó el riesgo país a 1.074 entre críticas a Trump y la "decadente suerte" de Milei
Aparente final judicial de una guerra digital: @itscroa le ganó a @mis2centavos
Contrato José Luis Espert-Fred Machado: Apareció roto y quemado en la basura
Rosario Central y un 8/10 imposible de olvidar: El adiós a dos leyendas