Se van los últimos dólares del Tesoro pero hay bonos en alza: USA rescata a los bonistas, no a Milei

Bonos en suba pero no es el rescate de Milei lo que esperan

Mientras el Gobierno cuenta los últimos dólares que le queda en el Tesoro, los bonos en dólares exhiben subas superiores al 3% y las acciones en Wall Street ganan hasta 10% por la expectativa de anuncios vinculados a la deuda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jpmarino79/status/1976296599119671361&partner=&hide_thread=false BONOS EN DÓLARES TREPAN HASTA 3,3% ANTE EXPECTATIVA POR AUXILIO DE EEUU pic.twitter.com/NZDqr6rpCJ — Juan Pablo Marino (@jpmarino79) October 9, 2025

El ministro de Economía, Luis Caputo, emprendía hoy su regreso desde los Estados Unidos donde mantuvo reuniones con el Tesoro de ese país y con el FMI por un nuevo acuerdo para el cumplimiento de la deuda y el salvataje financiero.

Aquí cabe una importante aclaración: Una cosa es el tipo de cambio y otra cosa muy distinta son los bonistas. Si se atiende el problema de la garantía de los bonos se está atendiendo el problema del default de los bonistas con títulos argentinos, pero nada tiene que ver eso con el problema que tiene Milei tipo de cambio.

Entonces, a USA le interesa salvar a los bonistas donde detrás hay varios bancos norteamericanos. Esto no es un rescate de la Argentina de Milei sino un rescate de los bonistas con 'riesgo argentina'.

El problema del dólar es que el gobierno libertario no tienen más y se descuenta en el mercado que se deberá liberar el tipo de cambio. El mercado quiere cash, si no hay cash porque Donald Trump tendría un problema judicial si le da dólares a Milei, se mantendrá la expectativa.

