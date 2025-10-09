Tremendo susto en vuelo de Aerolíneas Argentinas: Turbina prendida fuego

Desde la aerolínea de bandera precisaron que este procedimiento forma parte de las maniobras de emergencia estándar que los pilotos entrenan cada seis meses durante sus capacitaciones, garantizando que la respuesta ante una contingencia sea rápida, segura y conforme a los protocolos operativos.

El vuelo permaneció demorado hasta las 11.30, cuatro horas después del horario original previsto para su despegue, mientras la empresa enviaba una nueva aeronave para cumplir con el servicio, una vez que finalizaran las tareas de inspección de la pista.

