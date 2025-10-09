Este jueves (09/10) un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió la explosión de una turbina en el Aeropuerto Internacional Almirante Marcos A. Zarde de Trelew (Chubut) cuando despegaba, lo que obligó a cancelar su salida. Si bien no hubo heridos, los pasajeros se llevaron tremendo susto y tuvieron que ser evacuados.
VIDEO
Tremendo susto en vuelo de Aerolíneas Argentinas: Turbina prendida fuego
Un avión de Aerolíneas Argentina que salía de Trelew sufrió una falla en uno de sus motores mientras comenzaba el despegue. No hubo heridos pero sí mucho susto.
La terminal aeroportuaria estuvo cerrada por varias horas, pero ya opera normalmente.
Según comunicaron desde Aerolíneas Argentinas, el Boeing 737 que debía partir a las 7:25 de la ciudad chubutense, con destino al Aeroparque Internacional Jorge Newbery, en CABA, presentó una falla en uno de sus motores mientras realizaba las maniobras de despegue, por lo que debió cancelarse su salida.
Los pasajeros desembarcaron con normalidad, sin necesidad de aplicar un protocolo de emergencia, y el personal técnico de la compañía inició la revisión correspondiente para determinar el origen de la falla.
Tras la falla detectada en el motor 1, la tripulación abortó el despegue y regresó el avión a su posición por sus propios medios, utilizando únicamente el segundo motor.
Desde la aerolínea de bandera precisaron que este procedimiento forma parte de las maniobras de emergencia estándar que los pilotos entrenan cada seis meses durante sus capacitaciones, garantizando que la respuesta ante una contingencia sea rápida, segura y conforme a los protocolos operativos.
El vuelo permaneció demorado hasta las 11.30, cuatro horas después del horario original previsto para su despegue, mientras la empresa enviaba una nueva aeronave para cumplir con el servicio, una vez que finalizaran las tareas de inspección de la pista.
