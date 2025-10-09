Emmanuel Macron al borde del abismo tras el 5to "fallido" primer ministro

Macron nombrará a un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas

El presidente Emmanuel Macron, quien enfrenta una crisis de legitimidad por la elevación del déficit público y la ausencia de una mayoría parlamentaria clara, anunció que nombrará a un nuevo primer ministro el viernes por la noche, según lo ha anunciado el primer ministro saliente, Sébastien Lecornu, tras las últimas negociaciones entre los partidos políticos para evitar elecciones parlamentarias anticipadas.

Lecornu, quien tuvo que renunciar como primer ministro este lunes, pero Macron le encargó posteriormente mantener conversaciones con los partidos en el parlamento sin mayoría absoluta, afirmó que no evalúan adelantar las elecciones y que podría estar surgiendo un consenso para aprobar el presupuesto de 2026. "Creo que hay un camino posible", declaró Lecornu al canal de televisión France 2 el miércoles por la noche, aunque subrayó que era "difícil".

Le dije al presidente de la República que las perspectivas de una disolución [del Parlamento] estaban disminuyendo y que creo que la situación permite que el presidente nombre a un primer ministro en las próximas 48 horas

Desde el verano de 2024, cuando Macron convocó a elecciones parlamentarias anticipadas, Francia está sumida en una crisis política de falta de representatividad. En todo este tiempo, el presidente ha nombrado y perdido al menos a seis primeros ministros después de que estos tuvieran dificultades para persuadir a los partidos de la izquierda y de la derecha de Le Pen para que apoyaran los esfuerzos destinados a reducir el déficit de Francia, que se estima que alcanzará el 5,4 por ciento del PIB este año. La crisis ha sacudido los mercados financieros y ha elevado los costos de endeudamiento de Francia.

