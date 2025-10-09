Un gobernador apuntó contra Luis Petri y pidió explicaciones: "Ofende la memoria de nuestros caídos"

El malestar creció luego de que trascendiera que la embajada habría convocado a miembros de las Fuerzas Armadas a un encuentro reservado. En paralelo, la Cancillería decidió suspender una reunión del Consejo Nacional de Asesores en los Asuntos Relativos a las Islas Malvinas.

image

Melella también advirtió sobre “la gravedad de la posible instalación de una base militar de Estados Unidos en Ushuaia”, y vinculó ese escenario con el reciente decreto firmado por el presidente Javier Milei que autoriza el ingreso de tropas norteamericanas al país para participar en el ejercicio militar conjunto “Tridente”.

“No permitiremos que conviertan a la provincia en un tablero de disputas ajenas a nuestros intereses y a nuestra vocación de paz”, subrayó el mandatario fueguino.

Ejercicios militares y nuevo foco de conflicto

El reclamo se enmarca en un contexto de tensión regional. Desde comienzos de octubre, el Reino Unido realiza en las Islas Malvinas ejercicios militares denominados “ExCape Sword”, con maniobras terrestres y navales en la zona de Puerto Argentino.

Al mismo tiempo, la Universidad Nacional de la Defensa organizó, junto al Ministerio de Defensa británico, una conferencia titulada “Perspectivas y lecciones del conflicto en Ucrania”, lo que reavivó las críticas del Gobierno fueguino.

“Mientras el Gobierno Nacional retrocede en su compromiso con la Cuestión Malvinas, desde Tierra del Fuego reafirmamos nuestra lealtad irrenunciable a la Patria. La defensa de la soberanía no admite dobles discursos”, remarcó Melella.

El gobernador concluyó su mensaje con una declaración contundente:

“Las Malvinas son y serán argentinas. Todo diálogo con el Reino Unido debe tener un solo objetivo: la recuperación pacífica de nuestra soberanía. No claudicaremos en este principio”.

image

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Macri endurece su mensaje y le habla a los indecisos: "Muchos de los que votaron así se arrepienten"

Allanan la casa de Espert y su despacho en Diputados

Javier Milei no le teme a la 'dinastía' de Omar y Emir, pero no pisará suelo pingüino en campaña