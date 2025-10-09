A poco más de dos semanas de las elecciones generales, el expresidente Mauricio Macri y el exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, coincidieron en redes sociales en plantear la votación del próximo 26 de octubre como “una elección binaria” entre “el cambio o el regreso del kirchnerismo”.
ELECCIÓN BINARIA
Macri endurece su mensaje y le habla a los indecisos: "Muchos de los que votaron así se arrepienten"
Con un corto pero concreto mensaje, Mauricio Macri salió a hablarle a los indecisos a través de un mensaje en su cuenta de X.
De Andreis fue el primero en publicar su mensaje en la red X, donde advirtió que “la alianza violeta y amarilla que formamos LLA + PRO tendrá, el 26 de octubre, un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda: Lousteau, Manes, Ocaña, los candidatos de la Coalición, y otros rostros electorales dividirán el voto y favorecerán la hegemonía tóxica del peronismo”.
Elecciones binarias
El dirigente macrista recordó las elecciones primarias de 2019, en las que “un grupo de electores, que se decían enojados con el gobierno, decidió votar cualquier cosa e hicieron que ganara la dupla de Alberto Fernández y Cristina”.
“No votaron a Alberto Fernández pero lo hicieron ganar. Una desgracia”.
“Nos guste o no, la elección del 26 es totalmente binaria. Cada voto que no vaya a nuestra alianza va para los Taiana, los Grabois, los Itai Hagman, los Pietragala. Ya sabemos qué pasa después”, concluyó De Andreis, en un mensaje que generó repercusiones dentro del espacio libertario y del PRO.
Mauricio Macri le habla a los indecisos
Pocas horas después, Mauricio Macri compartió el posteo y lo reforzó con una breve frase: “Y agrego sobre lo que dice Fernando: la mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente”. El comentario fue interpretado como un respaldo explícito a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, y una señal hacia los votantes que acompañaron al expresidente en el pasado y hoy se muestran indecisos.
El pedido de Patricia Bullrich a Macri
En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al rol de Mauricio Macri en esta nueva etapa política y marcó diferencias sobre su lugar dentro del oficialismo.
“Creo que Mauricio tiene que ponerse en expresidente más que en presidente de un partido”, sostuvo en declaraciones al programa Solo una vuelta más (TN), y agregó que el exmandatario “puede aportar desde su experiencia, pero sin entrar en discusiones partidarias”.
Bullrich explicó que el Gobierno trabaja para consolidar una mayoría estable entre La Libertad Avanza y los sectores de Juntos por el Cambio que acompañaron a Javier Milei en la segunda vuelta. “La política debe centrarse en la discusión de ideas y no en acuerdos transaccionales”, remarcó.
En esa línea, destacó que “la Argentina necesita una mayoría basada en ideas compartidas: el superávit, la baja de impuestos y la reducción del Estado”. Y advirtió que los países que lograron cambiar “la pasaron mal durante un tiempo, pero lo hicieron porque decidieron dejar de ser pobres”.
“Tenemos que animarnos a cambiar. Si cuando viene el cambio damos un paso atrás, no hay transformación posible”, concluyó.
