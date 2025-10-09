Macri endurece su mensaje y le habla a los indecisos: "Muchos de los que votaron así se arrepienten"

image

Mauricio Macri le habla a los indecisos

Pocas horas después, Mauricio Macri compartió el posteo y lo reforzó con una breve frase: “Y agrego sobre lo que dice Fernando: la mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente”. El comentario fue interpretado como un respaldo explícito a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, y una señal hacia los votantes que acompañaron al expresidente en el pasado y hoy se muestran indecisos.

image

El pedido de Patricia Bullrich a Macri

En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al rol de Mauricio Macri en esta nueva etapa política y marcó diferencias sobre su lugar dentro del oficialismo.

“Creo que Mauricio tiene que ponerse en expresidente más que en presidente de un partido”, sostuvo en declaraciones al programa Solo una vuelta más (TN), y agregó que el exmandatario “puede aportar desde su experiencia, pero sin entrar en discusiones partidarias”.

Bullrich explicó que el Gobierno trabaja para consolidar una mayoría estable entre La Libertad Avanza y los sectores de Juntos por el Cambio que acompañaron a Javier Milei en la segunda vuelta. “La política debe centrarse en la discusión de ideas y no en acuerdos transaccionales”, remarcó.

En esa línea, destacó que “la Argentina necesita una mayoría basada en ideas compartidas: el superávit, la baja de impuestos y la reducción del Estado”. Y advirtió que los países que lograron cambiar “la pasaron mal durante un tiempo, pero lo hicieron porque decidieron dejar de ser pobres”.

“Tenemos que animarnos a cambiar. Si cuando viene el cambio damos un paso atrás, no hay transformación posible”, concluyó.

