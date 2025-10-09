Sin balas: No hay dólares sino un swap para el Tesoro (el problema de fondo sigue)

Live Blog Post

Del 'riesgo Kuka' al 'riesgo Movistar Arena'

Si existe un 'riesgo Kuka' (regreso del peronismo defaulteador y promotor de corrupciones como la de los Eskenazi / YPF), también existe un 'riesgo Movistar Arena' (un Presidente en la irrealidad, padeciendo un escapismo peligroso).

Economista y docente, Juan Manuel Telechea no niega la existencia del riesgo 'kuka' ("basta con escuchar lo que dicen los principales referentes del peronismo sobre qué hacer con la deuda"), pero hay otras cuestiones que Javier Milei debería tener en cuenta. Aquí un compacto de su difundido hilo desde @jmtelechea:

Del lado del gobierno, tenemos el riesgo 'kuka' (el miedo a que vuelva el peronismo y sus ideas económicas).

Del otro lado, el argumento es que el problema principal hay que buscarlo en el modelo económico, en particular en cuestiones que generen dudas respecto de la capacidad de pago de la deuda por parte del gobierno.

El miércoles confirmó que la negociación incluye un swap por USD 20.000 millones, sumado a la posibilidad de comprar parte de la deuda pública argentina y otro crédito stand-by, lo que hizo que el riesgo país se desplomara.

¿Qué podemos concluir? Es evidente que el problema de fondo es que existen dudas acerca de la viabilidad del programa económico, en particular de la capacidad del gobierno de pagar la deuda (para lo cual necesita acumular dólares).

¿Quién tiene razón? Para eso, lo mejor me parece que es analizar la evolución del riesgo país. Este indicador refleja la percepción que tiene el mercado respecto de la capacidad de pago de la deuda pública.

Si por algún motivo aumenta la probabilidad de que el gobierno no pueda pagar la deuda, eso provoca que algunos tenedores de bonos se desprendan de los mismos, lo que lleva a que caiga su precio y a que se incremente el riesgo país (y viceversa).

Los momentos de caída abrupta del riesgo país coincidieron con anuncios de financiamiento y medidas apuntadas a contener la tensión cambiaria (aumento de tasas de interés, eliminación de regulaciones, quita de retenciones, entre otras).

También es innegable que existe un riesgo político, cuya máxima expresión fue el salto del riesgo país tras las elecciones, aunque hay algunas precisiones que me parece importante señalar.

La primera es que las leyes sancionadas por la oposición en el Congreso (y luego respaldadas por medio de la anulación del veto), fueron gracias al apoyo de la oposición “no-kuka”...

Es decir, por la Unión Cívica Radical, los diputados y senadores que responden a los gobernadores, la Coalición Cívica, el peronismo federal, entre otros. O sea, ahí estuvo el cambio respecto del año pasado (el kirchnerismo siempre votó en contra).

En esta línea, otra interpretación posible podría ser que el mercado lo que vio fue la pérdida del apoyo político al gobierno, un elemento clave en lo que respecta a la viabilidad del programa económico.

Asimismo, si bien la victoria electoral del peronismo puede ser leída como un aumento de las chances de que el peronismo vuelva a poder en 2027, también es cierto que son unas elecciones provinciales de medio término.

Por otro lado, otra posible interpretación de la derrota por parte del mercado podría ser que el gobierno perdió el apoyo social, otro elemento clave para la viabilidad del programa económico.

En definitiva, lo que refleja el comportamiento del riesgo país es que los mercados no se mueven por ideología o simpatías partidarias, sino por señales concretas sobre la capacidad del gobierno de pagar su deuda, es decir, por la consistencia del programa económico.