Paredes explicó por qué no volvió al velorio de Russo: "Miguel hubiese querido"

Según contó, fue el propio cuerpo técnico de Russo (con Claudio Úbeda al mando, que será quien continúe como DT del plantel hasta fin de año), el que le dijo que se quede concentrado con la Selección Argentina. Que eso era lo que hubiera querido Russo.

"Tomamos la decisión porque el cuerpo técnico me dijo que Miguel hubiese querido que yo me quede acá, que juegue, que lo homenajee jugando al fútbol, y eso fue lo que decidimos", explicó el capitán de Boca.

"Todo su cuerpo técnico me lo dijo bien claro -añadió-. Se hubiese enojado mucho si dejaba la concentración de la Selección Argentina para estar ahí. Él hubiese querido que lo represente mañana de la mejor manera, así que trataré de hacerlo jugando al fútbol".

A Leandro Paredes también le preguntaron si el ex DT Xeneize le dejaba alguna enseñanza. "Con las ganas que lo veíamos", respondió. "La gente del entorno nos decía que muchas veces les recomendaban estar en casa y él se enojaba mucho porque a él lo que le daba fuerza era estar con nosotros, estar en su club, estar con su equipo y lo intentó hasta el último día", cerró.

Paredes, en sintonía con Nacho Russo, hijo de Miguel

Las palabras del futbolista de Boca van en la misma línea que las del hijo de Miguel Ángel Russo, Nacho Russo. El chico de 24 años, actual delantero de Tigre, decidió que este viernes jugará con el Matador en el partido ante Newells por la fecha 12 del Torneo Clausura, a las 18.30.

Lejos de tomarse unos días de descanso y duelo, Nacho explicó con una sonrisa por qué no pensaba faltar al cotejo de su equipo: "Si yo no juego, mi viejo se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo para allá".

