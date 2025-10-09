Tras la muerte de Russo, Claudio Úbeda será el DT de Boca hasta fin de año

De esta manera, tanto el cuadro azul y oro como Barracas Central deberán aguardar para conocer cuando se llevará a cabo el prometedor encuentro que reúne a dos de los líderes de la Zona A, que tiene la punta compartida por cuatro equipos con 17 puntos.

TRASLAMUERTEDERUSSOCLAUDIOUBEDASERAELDTDEBOCAHASTAFINDEANOFOTO3 Claudio Úbeda continuará hasta fin de año como técnico de Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo por decisión de la dirigencia.

A su vez, una de las primeras manifestaciones públicas de la conmoción que generó la noticia tuvo lugar en pleno partido de la Reserva, que debió ser suspendido este último miércoles 08/10 por la tarde cuando se confirmó el deceso del entrenador.

El equipo dirigido por Mariano Herrón se enfrentaba a Belgrano en condición de local. El partido se desarrollaba con normalidad hasta que, a los 37’ del primer tiempo y con el marcador 2-1 a favor del equipo cordobés, la trágica noticia llegó a las autoridades del encuentro.

Murió Miguel Ángel Russo, histórico director técnico en el fútbol argentino

El mundo Boca, y del fútbol argentino en general, atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento del histórico entrenador Miguel Ángel Russo, quien había sido internado en su domicilio luego de un fuerte cuadro de debilidad con pronóstico reservado.

El director técnico campeón con el cuadro xeneize de la Copa Libertadores 2007 y equipo al cual dirigía hasta su muerte, tenía 69 años y había sido visto muy cansado en el último tiempo al mando del conjunto de La Ribera.

Su deceso fue confirmado este último miércoles 08/10 tras haber sido hospitalizado desde principio de septiembre por breves periodos.

Luego del triunfo de Boca ante Aldosivi por 2-0, Hugo Gottardi, ex ayudante de Russo, observó el estado de salud del DT. “Lo veo muy cansado. Ayer lo miraba sentado y viste... Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está bien... Para mí, está bien, pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes”, había expresado en declaraciones para Radio del Plata.

Nacido en Lanús en 1956, Russo debutó profesionalmente en 1975 en Estudiantes de La Plata, club en el que se desarrolló como mediocampista y donde permaneció durante toda su carrera, consiguiendo el título de campeón de Argentina en 1982 y 1983.

Como entrenador, Miguel Ángel Russo inició su carrera en el elenco granate en 1989 y, dentro del fútbol local, tuvo paso por el “Pincha”, Rosario Central, San Lorenzo, Vélez, Racing, entre otros, y con tres ciclos en Boca en los que logró alzarse con el título más importante del continente en 2007, salió campeón de la Liga Profesional en 2020 y campeón de la Copa Argentina en la misma temporada.

