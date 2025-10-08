Mundial Sub 20: Argentina goleó 4-0 a Nigeria y enfrentará a México en 4tos

El seleccionado Sub 20 de Argentina derrotó 4 a 0 a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20. Los goles fueron anotados por Alejo Sarco, Maher Carrizo en dos oportunidades, y Mateo Silvetti . Ahora los dirigidos por Diego Placente enfrentarán a México en cuartos de final que viene de golear a Chile por 4 a 1.

Argentina fue muy superior en el primer tiempo desde el arranque del mismo , ya que a los 2 minutos ya ganaba 1 a 0 con gol de Alejo Sarco y asistencia de Dylan Gorosito. En los minutos siguientes los dirigidos por Diego Placente fueron con todo contra el arco nigeriano, y podrían haber goleado al conjunto africano en los primeros 15 minutos, pero las “Águilas Verdes” aguantaron la embestida argentina.

Argentina enfrentará a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub-20.

Pero de tanto ir llego el segundo. Justo luego de una situación peligrosa que habían tenido los nigerianos, en la contra llegó un tiro libre para Argentina que Maher Carrizo transformó en gol . Luego los nigerianos intentaron salir, pero Argentina no pasó peligro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segundo tiempo Argentina tenía una tarea, liquidar rápido porque un gol del conjunto africano complicaría las cosas. Por eso los dirigidos por Diego Placente salieron a buscar lo que necesitaban, y lo consiguieron. Maher Carrizo fue habilitado por Milton Delgado quedó solo ante el arquero definió abajo y puso el definitivo 3 a 0 . Sobre los 66 minutos llegó el 4º gol y el cierre del marcador, el autor fue Mateo Silvetti.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

image El cuadro del Mundial Sub-20 actualizado con los equipos clasificados a cuartos de final. Argentina y Colombia también avanzaron.

El marcador no se movió y Argentina clasificó holgadamente a cuartos de final, donde lo esperará otro equipo que también goleó, en este caso México, que viene de ganarle a Chile (el anfitrión) por 4 a 1 en octavos de final. Será un duro duelo en busca de las semifinales.

Live Blog Post Final Argentina goleó 4 a 0 a Nigeria y pasó a cuartos de final, donde enfrentará a México el sábado próximo.

Live Blog Post Sobre los 83 minutos Argentina sigue yendo para adelante con el partido liquidado, pero igual busca el 5º.

Live Blog Post Gooool de Argentina 4-0 (VIDEO), Mateo Silvetti a los 66 minutos convierte un gran gol luego de la asistencia de Prestianni. Hacía 3 minutos que había ingresado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1976029596635021585&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL ARGENTINA! Silvetti para la personal y definición majestuosa ARG 4-0 NIGMirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky #Sub20XTelefe #U20WC pic.twitter.com/kibN5X8nS3 — telefe (@telefe) October 8, 2025

Live Blog Post Goooool de Argentina (VIDEO), Maher Carrizo pone el 3 a 0 y liquida el partido a los 53 minutos de juego. Tras una gran habilitación de Milton Delgado liquidó el partido. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1976026870861762970&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL ARGENTINA! Otra vez CarrizoARG 3-0 NIGMirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky #Sub20XTelefe #U20WC pic.twitter.com/UIFhZ2b5IG — telefe (@telefe) October 8, 2025

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo.

Live Blog Post Final de la primera etapa. Argentina es un justo ganador y con la diferencia merecida, aunque podría haber hecho un gol más, pero ojo, Nigeria no se entrega y en cualquier contra puede convertir y complicar a Argentina en el resultado. Los de Placente deben buscar liquidar el partido rápidamente en el complemento.

Live Blog Post Sobre 40 minutos de juego, Argentina sigue siendo superior pero Nigeria casi tiene un penal. El árbitro cobró la pena máxima pero Argentina pidió revisión por medio de la tarjeta verde y el colegiado rectificó su decisión y no fue penal.

Live Blog Post Gooooool de Argentina (VIDEO) sobre los 23 minutos de juego. En la contra Argentina tuvo un tiro libre que cambió por gol Maher Carrizo con un gran tiro. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1976013771853209952&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO ARGENTINO! Carrizo de tiro libre ARG 2-0 NIG Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky #Sub20XTelefe #U20WC pic.twitter.com/chP9DNmoBI — telefe (@telefe) October 8, 2025

Live Blog Post Nigeria llegó sobre los 20 minutos por primera vez con peligro pero Gorosito llegó a cerrar al delantero nigeriano para que el arquero argentino llegue al balón antes. Argentina ya debe sacar más diferencia para no sufrir más adelante.

Live Blog Post Se juegan 15´ y Argentina sigue siendo superior, pero ya debe plasmarlo en el resultado ya que solo gana 1 a 0 y los nigerianos son muy físicos y estan preparados para partidos largos.

Live Blog Post Se juegan 7 minutos y eso todo de Argentina que demuestra superioridad sobre Nigeria, estuvo cerca del segundo.

Live Blog Post Goooool de Argentina (VIDEO) a los 2 minutos Alejo Sarco, asistencia de Dylan Gorosito. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1976008398219944144&partner=&hide_thread=false ¡GOL ARGENTINO! Sarco ARG 1-0 NIG Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky #Sub20XTelefe #U20WC pic.twitter.com/hQSX7oCyin — telefe (@telefe) October 8, 2025