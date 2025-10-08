urgente24
Mundial Sub 20: Argentina goleó 4-0 a Nigeria y enfrentará a México en 4tos

La Selección Argentina va en busca de los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Argentina goleó a Nigeria por 4 a 0 y aseguró su pasaje a cuartos de final del Mundial Sub 20, donde lo espera México. Duelo americano para pasar a semis.

8 de octubre de 2025 - 16:01

EN VIVO

Argentina 4-0 Nigeria, y pasaje a cuartos de final del Mundial Sub 20

Argentina fue muy superior en el primer tiempo desde el arranque del mismo, ya que a los 2 minutos ya ganaba 1 a 0 con gol de Alejo Sarco y asistencia de Dylan Gorosito. En los minutos siguientes los dirigidos por Diego Placente fueron con todo contra el arco nigeriano, y podrían haber goleado al conjunto africano en los primeros 15 minutos, pero las “Águilas Verdes” aguantaron la embestida argentina.

En el segundo tiempo Argentina tenía una tarea, liquidar rápido porque un gol del conjunto africano complicaría las cosas. Por eso los dirigidos por Diego Placente salieron a buscar lo que necesitaban, y lo consiguieron. Maher Carrizo fue habilitado por Milton Delgado quedó solo ante el arquero definió abajo y puso el definitivo 3 a 0. Sobre los 66 minutos llegó el 4º gol y el cierre del marcador, el autor fue Mateo Silvetti.

El cuadro del Mundial Sub-20 actualizado con los equipos clasificados a cuartos de final. Argentina y Colombia tambi&eacute;n avanzaron.&nbsp;

El cuadro del Mundial Sub-20 actualizado con los equipos clasificados a cuartos de final. Argentina y Colombia también avanzaron.

El marcador no se movió y Argentina clasificó holgadamente a cuartos de final, donde lo esperará otro equipo que también goleó, en este caso México, que viene de ganarle a Chile (el anfitrión) por 4 a 1 en octavos de final. Será un duro duelo en busca de las semifinales.

Final Argentina goleó 4 a 0 a Nigeria y pasó a cuartos de final, donde enfrentará a México el sábado próximo.

Sobre los 83 minutos Argentina sigue yendo para adelante con el partido liquidado, pero igual busca el 5º.

Gooool de Argentina 4-0 (VIDEO), Mateo Silvetti a los 66 minutos convierte un gran gol luego de la asistencia de Prestianni. Hacía 3 minutos que había ingresado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1976029596635021585&partner=&hide_thread=false
Goooool de Argentina (VIDEO), Maher Carrizo pone el 3 a 0 y liquida el partido a los 53 minutos de juego. Tras una gran habilitación de Milton Delgado liquidó el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1976026870861762970&partner=&hide_thread=false
Comenzó el segundo tiempo.

Final de la primera etapa. Argentina es un justo ganador y con la diferencia merecida, aunque podría haber hecho un gol más, pero ojo, Nigeria no se entrega y en cualquier contra puede convertir y complicar a Argentina en el resultado. Los de Placente deben buscar liquidar el partido rápidamente en el complemento.

Sobre 40 minutos de juego, Argentina sigue siendo superior pero Nigeria casi tiene un penal. El árbitro cobró la pena máxima pero Argentina pidió revisión por medio de la tarjeta verde y el colegiado rectificó su decisión y no fue penal.

Gooooool de Argentina (VIDEO) sobre los 23 minutos de juego. En la contra Argentina tuvo un tiro libre que cambió por gol Maher Carrizo con un gran tiro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1976013771853209952&partner=&hide_thread=false
Nigeria llegó sobre los 20 minutos por primera vez con peligro pero Gorosito llegó a cerrar al delantero nigeriano para que el arquero argentino llegue al balón antes. Argentina ya debe sacar más diferencia para no sufrir más adelante.

Se juegan 15´ y Argentina sigue siendo superior, pero ya debe plasmarlo en el resultado ya que solo gana 1 a 0 y los nigerianos son muy físicos y estan preparados para partidos largos.

Se juegan 7 minutos y eso todo de Argentina que demuestra superioridad sobre Nigeria, estuvo cerca del segundo.

Goooool de Argentina (VIDEO) a los 2 minutos Alejo Sarco, asistencia de Dylan Gorosito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1976008398219944144&partner=&hide_thread=false
Comenzó el partido, Argentina y Nigeria buscarán los cuartos de final del Mundial Sub 20.

