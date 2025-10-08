Alerta porque el FMI insinuó que el Gobierno perderá las elecciones

“En mi parte del mundo, en Europa Central y del Este, tuvimos ejemplos de líderes valientes que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40% o 50%, y fueron reelegidos. ¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara. Existía la confianza de que eso debía hacerse“, dijo Georgieva, en un diálogo con Michael Milken en su instituto.

“Ahora miramos a la Argentina. La Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico. El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”, señaló la búlgara.

Fue entonces cuando insinuó que ese apoyo no estaría ocurriendo, dado que afirmó que "todavía no hemos descubierto" cómo generarlo respecto a un plan de austeridad.

“El paso más importante y el más difícil es involucrar a la gente. Hacer que comprenda que el creciente déficit y el mayor gasto público no necesariamente les benefician [...] Todavía no hemos descubierto cómo hacerlo, cómo involucrar a la gente con nosotros en situaciones que son difíciles”, dijo.

Este comentario no habría caído bien en los mercados, que profundizó el sesgo a la baja que mostró en la rueda anterior ante la falta de precisiones del salvataje prometido por Bessent. Los bonos cayeron hasta el 3%, con un impacto directo en el Riesgo País.

Es que las palabras de Giorgieva esconden un pronóstico negativo para el Gobierno en las elecciones. Las encuesta muestran un escenario complicado para LLA en la provincia de Buenos Aires, donde vota el 40% del electorado. La crisis alrededor de José Luis Espert, quien tuvo que renunciar a liderar la lista oficialista en ese distrito clave, habría desmejorado las expectativas de un recorte de la brecha que se registró el 7-S. Esto obligaría al oficialismo a hacer una mejor performance en el resto de las provincias, algo que se presenta con mucha dificultad.

Si el Gobierno pierde o resulta la fuerza más votada pero por debajo del 35% en todo el país, se vuelve complejo el escenario para aplicar las reformas económicas que los mercados demandan, lo que vuelve menos atractivos los activos argentinos.

La salida de los bonos se traduce en una avidez por el dólar. Para evitar una disparada, el Tesoro habría vendido unos US$300 millones para defender una cotización en $1.430.

El FMI ahora se involucró en las negociaciones entre la Casa Rosada y la Casa Blanca. USA podría aportar sus DEGs (la moneda del FMI) como seguro contra el default de la deuda. . “Estamos trabajando, estamos trabajando”, respondió a periodistas argentinos.