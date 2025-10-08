Golpazo para el Gobierno: La Justicia rechazó que Diego Santilli encabece la lista de candidatos de LLA

La reimpresión, sin definición

Ramos Padilla no resolvió en su fallo la cuestión de la reimpresión de las boletas que ya se habían comenzado a confeccionar con la cara y el nombre del economista en primer lugar.

Por otro lado, el juez también resolvió aceptar las renuncias de las candidatas Lucía Elizabeth Bernardoni (número 34) y María Gabriela Gobea (suplente número 5) que responden a Espert.

