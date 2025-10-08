La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para que Diego Santilli encabece la lista de candidatos a diputados nacionales de LLA en la provincia de Buenos Aires. Queda por resolverse la cuestión de la reimpresión de las boletas por la baja de José Luis Espert de su postulación.
LA UNO SERÁ REICHARDT
Golpazo para el Gobierno: La Justicia rechazó que Diego Santilli encabece la lista de candidatos de LLA
Lo decidió el juez Ramos Padilla este miércoles 8/10. Karen Reichardt encabezará la lista de candidatos de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires.
Diego Santilli no sube y asciende Karen Reichardt
El juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, rechazó esta mañana el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de candidatos a diputados por la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires tras la baja de José Luis Espert a raíz del escándalo de los aportes y vinculos con el detenido y ahora extraditado 'Fred' Machado.
El magistrado resolvió " no hacer lugar a los corrimientos solicitados por la alianza La Libertad Avanza" para el 26 de octubre, con lo cual la actriz y conductora de un ciclo televisivo en la TV Pública, Karina Celia Vázquez (conocida como Karen Reichardt) será la cabeza de la nómina.
En su resolución, el magistrado aceptó la renuncia de José Luis Espert a su candidatura pero declaró "la inconstitucionalidad de la aplicación del art. 7 del Decreto 171/19 para el reemplazo del primer candidato titular de la lista, conforme los alcances establecidos en el punto VII de los considerandos de la presente".
“Cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias o de las elecciones generales, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista", establece el artículo mencionado que también había sido citado por los apoderados de LLA en su pedido al juez.
La reimpresión, sin definición
Ramos Padilla no resolvió en su fallo la cuestión de la reimpresión de las boletas que ya se habían comenzado a confeccionar con la cara y el nombre del economista en primer lugar.
Por otro lado, el juez también resolvió aceptar las renuncias de las candidatas Lucía Elizabeth Bernardoni (número 34) y María Gabriela Gobea (suplente número 5) que responden a Espert.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Hidroeléctricas: Las dos empresas argentinas interesadas en las represas del Comahue
Inminente extradición de Fred Machado: Patricia Bullrich busca recuperar votos en CABA
Javier Milei a vecino: "Te bajo más la inflación así puteás un poco más"
Los sojeros de Estados Unidos no pegan una: se cerró el comercio con China y se atrasa la ayuda estatal