Retenciones 0% para Aluar y Acindar para exportaciones de acero y alumnio a Estados Unidos

Un gesto para Aluar

En este marco es que la medida beneficia en gran medida a Aluar, la única productora local de aluminio primario en Argentina y, por lo tanto, una de las principales exportadoras de este material a nivel mundial, abasteciendo tanto el mercado interno como destinos internacionales, y anotada recientemente en la compulsa para controlar la represas hidroeléctricas del Comahue.

Vale recordar que esta empresa, ubicada en Puerto Madryn, Chubut, exporta alrededor del 80% de su producción a diversos países, y el 40% de sus ventas al exterior las destina a Estados Unidos.

Fuentes de la empresa señalaron a un medio porteño que "esta medida tendrá efecto sobre las exportaciones de aluminio y acero a los Estados Unidos, que está aplicando desde hace varios meses un arancel de 50% sobre las importaciones de esos productos".

Y agregaron que "si bien la eliminación transitoria de los derechos de exportación de 4,5% que viene aplicando Argentina no compensan el desproporcionado arancel que rige para ingresar al mercado norteamericano, es sin duda una imprescindible atenuación del costo impositivo local, al menos hasta tanto se logre un acuerdo comercial entre los gobiernos de Argentina y de Estados Unidos con una reducción de aranceles, algo que continúa en proceso de conversaciones"...

image Desde Aluar afirman que con esta medida "no compensan el desproporcionado arancel que rige para ingresar al mercado norteamericano".

Acindar "celebra" por el acero

La reducción a cero de los derechos de exportación es una señal pro-mercado y busca dar alivio fiscal a las industrias metalúrgicas y metalmecánicas que incluyen además de Aluar, a Acindar, Tenaris, y una red de pymes proveedoras, que enfrentan un escenario de baja rentabilidad y competencia desigual frente a competidores internacionales subsidiados o protegidos.

El Gobierno sostiene que este tipo de incentivos "fortalece la capacidad exportadora y contribuye al desarrollo de cadenas de valor con empleo formal y agregado local".

Como sea, en el caso de Acindar, que redujo su nivel de producción a la mitad del volumen de 2023 y debió reactivar los acuerdos de suspensión de personal, en un contexto que se complicó tanto por la caída de la obra pública como por las importaciones provenientes de China y Brasil, representa también un poco de alivio.



Luis Caputo. La medida se publicó con Luis Caputo en Washington realizando gestiones ante la Secretaría del Tesoro y el FMI, y cuando Javier Milei tiene previsto viajar la semana próxima a reunirse con Trump, y asegurarse una asistencia financiera y política para frenar las turbulencias cambiarias desde hace más de un mes. Pero dentro del paquete de negociaciones, dicen que puede haber otros elementos relacionados, en especial en materia de comercio exterior.

Por último, cabe mencionar que los detalles de reglamentación, con las normas aclaratorias, complementarias y operativas necesarias, serán dictadas por la Secretaría de Coordinación de Producción, que a su vez deberá informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la nómina de países alcanzados por la medida.

