El masivo aeropuerto que la India inauguró y puede soportar el doble de población que Argentina

Por sobre todas las cosas, sobresale la capacidad de operar pasajeros. Según estimaciones iniciales, la obra sería capaz de ver pasar a más de 90 millones de viajeros anuales, un número que duplica la población actual de un país como Argentina.

De cualquier forma, la primera fase inaugurada recientemente podrá albergar hasta 20 millones de pasajeros anuales. Las operaciones están previstas a iniciarse a partir de diciembre próximo y tendrán un volumen inicial de entre 40 y 50 vuelos diarios.

Por fuera de la perspectiva del transporte de pasajeros, el nuevo aeropuerto también tendrá un diferencial central en lo que hace al manejo de cargas. Según detalló el Gobierno indio, el mismo contará con un sistema de gestión totalmente automatizado de las mercancías, lo que permitirá un trabajo logístico más rápido que en los aeropuertos convencionales.

Esto es especialmente importante para las aspiraciones indias de lograr ser un jugador de peso en el transporte aéreo de cargas a nivel mundial.

Aeropuerto Mumbai 2P Parte de la nueva terminal inaugurada.

Infraestructura público-privada

La inversión que India realizó sobre el nuevo aeropuerto se basó en un esquema conjunto entre el Estado e inversores privados. Al respecto, Modi valoró la colaboración y la destacó como un síntoma claro de crecimiento nacional.

La participación privada del nuevo aeropuerto está a cargo de Adani Group. Se trata de uno de los conglomerados empresariales más importantes de Asia, con unidades de negocio que se extienden por la logística global, la exportación de materias primas y el mercado energético del gas y el petróleo, entre otros.

Más noticias en Urgente24:

Hidroeléctricas: Las dos empresas argentinas interesadas en las represas del Comahue

Inminente extradición de Fred Machado: Patricia Bullrich busca recuperar votos en CABA

Javier Milei a vecino: "Te bajo más la inflación así puteás un poco más"

Los sojeros de Estados Unidos no pegan una: se cerró el comercio con China y se atrasa la ayuda estatal