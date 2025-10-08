El Gobierno de la India inauguró el Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai (NMIA), la nueva terminal aérea de la capital financiera del país asiático con la cual se pretende descomprimir el tráfico y mejorar la conectividad general. La magnitud de la obra provocó la presencia del primer ministro indio Narendra Modi, quien dio formalmente el inicio a las operaciones.
INFRAESTRUCTURA
El masivo aeropuerto que la India inauguró y puede soportar el doble de población que Argentina
En la India se inauguró un nuevo mega aeropuerto para descongestionar las operaciones. Cuando esté a pleno, soportará millones de pasajeros.
La estructura del nuevo aeropuerto situado a las afueras de Mumbai demandó una inversión total superior a los 2.200 millones de dólares. Siendo uno de los mega aeropuertos más modernos de la actualidad, el NMIA tiene como destino convertirse en un hub hemisférico para conectar Asia con el Medio Oriente, Oceanía y Europa debido a su ubicación estratégica.
Para la India, la construcción del nuevo aeropuerto forma parte de un plan de infraestructura que dé respuesta a la creciente demanda de los vuelos aerocomerciales. Ese país es el tercer mercado mundial de vuelos tan solo por detrás de China y Estados Unidos, concentrando cerca del 5% de las operaciones globales.
En ese orden, el Gobierno indio inició en 2014 una política de expansión de la infraestructura aérea. Desde entonces, la cantidad de aeropuertos en el país posiblemente más poblado del planeta pasó de 74 a 160.
Nuevo mega aeropuerto
En cuanto a las capacidades del nuevo aeropuerto, se destaca su superficie, ocupando nada menos que 1,160 hectáreas. Su diseño está inspirado en la flor de loto (flor nacional de la India) y cuenta con una lógica adaptada a los estándares más avanzados a nivel arquitectónico.
Por sobre todas las cosas, sobresale la capacidad de operar pasajeros. Según estimaciones iniciales, la obra sería capaz de ver pasar a más de 90 millones de viajeros anuales, un número que duplica la población actual de un país como Argentina.
De cualquier forma, la primera fase inaugurada recientemente podrá albergar hasta 20 millones de pasajeros anuales. Las operaciones están previstas a iniciarse a partir de diciembre próximo y tendrán un volumen inicial de entre 40 y 50 vuelos diarios.
Por fuera de la perspectiva del transporte de pasajeros, el nuevo aeropuerto también tendrá un diferencial central en lo que hace al manejo de cargas. Según detalló el Gobierno indio, el mismo contará con un sistema de gestión totalmente automatizado de las mercancías, lo que permitirá un trabajo logístico más rápido que en los aeropuertos convencionales.
Esto es especialmente importante para las aspiraciones indias de lograr ser un jugador de peso en el transporte aéreo de cargas a nivel mundial.
Infraestructura público-privada
La inversión que India realizó sobre el nuevo aeropuerto se basó en un esquema conjunto entre el Estado e inversores privados. Al respecto, Modi valoró la colaboración y la destacó como un síntoma claro de crecimiento nacional.
La participación privada del nuevo aeropuerto está a cargo de Adani Group. Se trata de uno de los conglomerados empresariales más importantes de Asia, con unidades de negocio que se extienden por la logística global, la exportación de materias primas y el mercado energético del gas y el petróleo, entre otros.
