Hidroeléctricas: Las dos empresas argentinas interesadas en las represas del Comahue

"Vamos a participar en ese proceso sin lugar a dudas", afirmó Ures, destacando la alineación de la compañía con los objetivos planteados por la Secretaría de Energía para avanzar en la modernización del mercado eléctrico.

Central Puerto es uno de los principales generadores del país y, como se mencionó, el mayor consumidor de gas natural de la Argentina, con un consumo diario de alrededor de 15 millones de metros cúbicos.

Ures subrayó la importancia de poder contratar libremente combustible y energía con grandes usuarios, y celebró las medidas del Gobierno orientadas a liberalizar el mercado.

"Queremos tener la gestión del combustible porque tenemos mucha eficiencia para aplicar en ese segmento. Los objetivos de la Secretaría están cien por ciento alineados con lo que venimos solicitando desde hace años", sostuvo.

Represa-Piedra-del-Aguila-.webp El grupo Central Puerto está a cargo actualmente de la operación de la represa de Piedra del Águila.

La otra empresa argentina interesada

La otra interesada, es Aluar, la principal productora de aluminio del país y una de las grandes consumidoras de energía eléctrica del sistema. Su gerente de Recursos Energéticos, Gabriel Vendrell, valoró los esfuerzos del Gobierno por normalizar el sector eléctrico y destacó la claridad del marco regulatorio de la licitación.

"Creo que la legislación está bien armada, mejor que la de los años noventa, porque el régimen tarifario está incluido en el contrato de concesión. Eso le da mayor fortaleza jurídica para definir los ingresos y la valorización de las centrales", sostuvo durante su participación en el Renewables & Electricity Day, organizado por 'EconoJournal'.

Vendrell explicó que la posibilidad de participar del mercado a término contractual es uno de los atractivos del nuevo esquema, ya que habilita progresivamente a los adjudicatarios a vender hasta el 100% de su producción.

No obstante, advirtió que la duración del plazo de concesión puede influir en el nivel de competencia y de inversión.

"Cuanto menor es el plazo, mayor la incertidumbre y más alta la tasa que se exige a los proyectos. Eso impacta en una menor recaudación. Pero entiendo las necesidades políticas de caja y que los fondos ingresen lo antes posible", señaló.

A pesar de las tensiones propias del proceso, el ejecutivo se mostró optimista:

Los pliegos están bien armados, hay interesados y seguramente va a ser una licitación exitosa. Solo unos días de prórroga nos hubieran venido bien Los pliegos están bien armados, hay interesados y seguramente va a ser una licitación exitosa. Solo unos días de prórroga nos hubieran venido bien

Otras empresas

Además de Aluar y las concesionarias actuales (Enel, AES, Aconcagua Energía/Tango Energy y Central Puerto) se presentaron en la compulsa YPF Luz, Pampa Energía (el holding de Marcelo Mindlin), Genneia, líder en energías renovables, con respaldo del grupo Brito y fondos de inversión y Edison Energía, de los hermanos Neuss, con vínculos con Santiago Caputo, asesor clave de Javier Milei.

De las nueve empresas interesadas, siete cumplen con experiencia propia en hidroeléctricas. En cambio, YPF Luz y Genneia deberán buscar operadores asociados para entrar en carrera.

Otras noticias de Urgente24

El Tesoro ya habría gastado casi el 75% de sus verdes y se dispara el dólar para transferir al exterior

Reimpresión de boletas (BUP): El gobierno tiene todo listo para apelar

Los sojeros de Estados Unidos no pegan una: se cerró el comercio con China y se atrasa la ayuda estatal

No se puede creer: Hallaron un pilar de 12.000 años con rostro humano en Turquía