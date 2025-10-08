Si bien la secretaria de Energía, María Tettamanti, confirmó que en dos semanas se conocerán las ofertas de las empresas interesadas en adquirir los paquetes accionarios y operar las cinco represas hidroeléctricas del Comahue durante los próximos 30 años, ya se conocen dos interesados, y se trata de dos empresas argentinas.
Hidroeléctricas: Las dos empresas argentinas interesadas en las represas del Comahue
Una de ellas es un o de los grandes consumidores de energía eléctrica del país, y la otra, el mayor consumidor de gas natural de la Argentina.
Vale recordar que en el caso de El Chocón, el 59% de las acciones están bajo el control del grupo italiano ENEL, el accionista principal de Edesur, en Alicurá, la sociedad controlante es del grupo estadounidense AES; Cerros Colorados pertenece a la firma local Aconcagua Energía; y la operación de Piedra del Águila está a cargo del grupo Central Puerto, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, a los hermanos Ruete Aguirre y a la familia Escasany.
Con sus contratos vencidos en agosto de 2023, todas continuaron bajo prórrogas hasta la nueva definición. Ahora, la administración de Javier Milei busca extender la lógica privatizadora por 30 años más, hasta 2055.
Central Puerto, una de las que participará
La argentina Central Puerto es, en efecto, una de las que participará en el proceso licitatorio. Su director comercial, Gabriel Ures, aseguró que la empresa competirá por continuar operando en el Comahue.
"Vamos a participar en ese proceso sin lugar a dudas", afirmó Ures, destacando la alineación de la compañía con los objetivos planteados por la Secretaría de Energía para avanzar en la modernización del mercado eléctrico.
Central Puerto es uno de los principales generadores del país y, como se mencionó, el mayor consumidor de gas natural de la Argentina, con un consumo diario de alrededor de 15 millones de metros cúbicos.
Ures subrayó la importancia de poder contratar libremente combustible y energía con grandes usuarios, y celebró las medidas del Gobierno orientadas a liberalizar el mercado.
"Queremos tener la gestión del combustible porque tenemos mucha eficiencia para aplicar en ese segmento. Los objetivos de la Secretaría están cien por ciento alineados con lo que venimos solicitando desde hace años", sostuvo.
La otra empresa argentina interesada
La otra interesada, es Aluar, la principal productora de aluminio del país y una de las grandes consumidoras de energía eléctrica del sistema. Su gerente de Recursos Energéticos, Gabriel Vendrell, valoró los esfuerzos del Gobierno por normalizar el sector eléctrico y destacó la claridad del marco regulatorio de la licitación.
"Creo que la legislación está bien armada, mejor que la de los años noventa, porque el régimen tarifario está incluido en el contrato de concesión. Eso le da mayor fortaleza jurídica para definir los ingresos y la valorización de las centrales", sostuvo durante su participación en el Renewables & Electricity Day, organizado por 'EconoJournal'.
Vendrell explicó que la posibilidad de participar del mercado a término contractual es uno de los atractivos del nuevo esquema, ya que habilita progresivamente a los adjudicatarios a vender hasta el 100% de su producción.
No obstante, advirtió que la duración del plazo de concesión puede influir en el nivel de competencia y de inversión.
"Cuanto menor es el plazo, mayor la incertidumbre y más alta la tasa que se exige a los proyectos. Eso impacta en una menor recaudación. Pero entiendo las necesidades políticas de caja y que los fondos ingresen lo antes posible", señaló.
A pesar de las tensiones propias del proceso, el ejecutivo se mostró optimista:
Otras empresas
Además de Aluar y las concesionarias actuales (Enel, AES, Aconcagua Energía/Tango Energy y Central Puerto) se presentaron en la compulsa YPF Luz, Pampa Energía (el holding de Marcelo Mindlin), Genneia, líder en energías renovables, con respaldo del grupo Brito y fondos de inversión y Edison Energía, de los hermanos Neuss, con vínculos con Santiago Caputo, asesor clave de Javier Milei.
De las nueve empresas interesadas, siete cumplen con experiencia propia en hidroeléctricas. En cambio, YPF Luz y Genneia deberán buscar operadores asociados para entrar en carrera.
