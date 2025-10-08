Científica revela los mejores alimentos para los microbios de tu intestino

Alimentos buenos para el intestino

Entonces, la principal recomendación de Corbin, quien además es nutricionista dietista titulada, se centra en consumir fibra.

La experta ha revelado que, en particular, se debe optar los alimentos ricos en un tipo especial de fibra llamada almidón resistente.

La Clínica Cleveland reseña que el almidón resistente nutre las bacterias beneficiosas del intestino, favorece la digestión y puede ayudar a perder peso.

Algunos alimentos recomendados son: frijoles, guisantes, lentejas, avena, plátanos (especialmente plátanos verdes), manzanas, peras y granos integrales como cebada, arroz integral y avena.

Pero, ¿Cómo llevar esto a la práctica? Por ejemplo, en vez de comer cereal azucarado en la mañana, puedes optar por avena cortada en trozos, rica en almidón resistente, y agregarle frutos secos, semillas, bayas u otras frutas.

También puedes cambiar alimentos con poca fibra, como el pan blanco, por su versión integral.

"Si quieres tener un intestino sano, hazte una simple pregunta cada día: ¿He alimentado mi microbioma intestinal hoy?", aconsejó Corbin. "Si la respuesta es no, entonces busca algo en tus comidas que puedas mejorar".

¿Por qué comer fibra?

Además de que es fundamental para el cuerpo, si hay algo que le gusta a los microbios intestinales es la fibra.

En Washington Post indican que las plantas ricas fibra con alto contenido de almidón resistente nutren a los microbios beneficiosos del intestino, y que los microbios intestinales convierten esta fibra en butirato, un ácido graso de cadena corta que ayuda a reducir la inflamación.

"Los microbios del colon convierten esa fibra en moléculas que indican procesos importantes, como mantener el nivel de azúcar en sangre en los niveles necesarios y ayudar a liberar hormonas que te hacen sentir saciado", dijo Corbin.

¿Cuánta fibra comer?

En general, se ha dicho que la gente come menos fibra de la que realmente necesita.

De acuerdo con MedlinePlus, la recomendación para los niños mayores, adolescentes y adultos es comer de 20 a 35 gramos de fibra al día.

