Sonreír puede cambiar tu salud: 6 beneficios que nunca imaginaste

Alivia el dolor

También se ha dicho que sonreír puede ayudar a aliviar el dolor al liberar analgésicos naturales del cuerpo.

En un estudio, investigadores querían saber si sonreír ayuda con un potente factor estresante del mundo real: una inyección con aguja similar a una vacuna.

Encontraron que "tanto sonreír como hacer muecas pueden mejorar las experiencias subjetivas de dolor por la aguja", El estudio aparece en PubMed.

Mejora el sistema inmunitario

Sonreír puede ayudar a tener un mejor sistema inmunitario. En un artículo de la Clínica Mayo sobre lo que la risa provoca en el cuerpo lo afirman.

"Los pensamientos negativos se manifiestan en reacciones químicas que pueden afectar el cuerpo al generar más estrés en su sistema y disminuir su inmunidad. En cambio, los pensamientos positivos pueden liberar neuropéptidos que ayudan a combatir el estrés y las enfermedades potencialmente más graves", explican.

Favorece el cerebro

Los cambios en el cerebro que se producen al sonreír pueden ser realmente increíbles y buenos para la salud mental.

La Dra. Isha Gupta, neuróloga de IGEA Brain and Spine, explicó a NBC que, una sonrisa desencadena una reacción química en el cerebro que libera ciertas hormonas, como la dopamina y la serotonina. "La dopamina aumenta nuestra sensación de felicidad. La liberación de serotonina se asocia con la reducción del estrés.

Los niveles bajos de serotonina se asocian con la depresión y la agresividad", dijo. "Los niveles bajos de dopamina también se asocian con la depresión".

Puede hacerte más feliz

Sonreír no sólo puede hacer que te veas feliz, sino que puede hacer que realmente lo seas.

En un estudio, con 3878 participantes, adoptaron expresiones faciales felices o neutrales, mientras hacían ciertas tareas como la expresión feliz o neutral de un actor en una foto.

Los resultados mostraron que "la retroalimentación facial sí influyó en la sensación de felicidad". Fue publicado en Nature Human Behaviour, apunta The Britsh Psychological Society.

Aumenta la longevidad

Finalmente, se cree que sonreír puede ayudar a que las personas vivan más tiempo, probablemente, porque se relaciona con una mejor salud en general.

La revista BBC Science Focus menciona en uno de sus artículo un estudio donde se analizaron fotos de 230 jugadores profesionales de béisbol de la década de 1950, y los investigadores encontraron que los jugadores con las sonrisas más genuinas tendían a vivir más tiempo. Así que ¡Sonríe!

