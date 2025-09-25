Desde hace algunos días Antonio Laje se ausentó en el programa que conduce por las mañanas por medio de la pantalla de A24 y su lugar lo ocupó Eduardo Battaglia y tras su regreso reveló que el motivo de su falta fue por una ablación cardíaca, procedimiento médico que se realiza para corregir ritmos cardíacos irregulares.
QUÉ LE PASÓ
Antonio Laje se sinceró y habló sobre su salud: "Esperando que todo salga bien"
El conductor Antonio Laje explicó el motivo que lo llevó a ausentarse en A24 durante algunos días y aprovechó para agradecerles a los médicos que lo atendieron.
El conductor explicó que su problema de salud se lo detectaron en el momento en que quiso renovar el certificado médico aeronáutico. "Obviamente tuve que hacer todos los estudios", explicó.
El viernes (19/09) debió ser internado en el Sanatorio Las Lomas y aprovechó para agradecerles a los médicos que lo atendieron: "Yo siempre en esto marco la empatía y el afecto con que te tratan que para mí es central".
El enojo de Antonio Laje con los bonaerenses
Después de que el peronismo ganara por una amplia diferencia en la provincia de Buenos Aires, Antonio Laje cargó contra los bonaerenses y no pudo disimular su malestar.
El conductor lanzó un polémico análisis en el que apuntó contra los bonaerenses por dejar a los candidatos libertarios por detrás de la oposición, con excepción de Oscar Liberman y Guillermo Montenegro que ganaron en sus respectivas secciones.
"A mí me parece patético esto pero está bien es lo que se votó. Me parece patético, sobre todo en una provincia que está estallada", manifestó en diálogo con sus compañeros de equipo visiblemente enojado.
Además, más tarde como si fuera poco el periodista apuintó directamente contra los votantes y pidió que "no se quejen más" cuando haya hechos delictivos "porque acaban de votar".
