Antonio Laje se sinceró y habló sobre su salud: "Esperando que todo salga bien"

El enojo de Antonio Laje con los bonaerenses

Después de que el peronismo ganara por una amplia diferencia en la provincia de Buenos Aires, Antonio Laje cargó contra los bonaerenses y no pudo disimular su malestar.

El conductor lanzó un polémico análisis en el que apuntó contra los bonaerenses por dejar a los candidatos libertarios por detrás de la oposición, con excepción de Oscar Liberman y Guillermo Montenegro que ganaron en sus respectivas secciones.

"A mí me parece patético esto pero está bien es lo que se votó. Me parece patético, sobre todo en una provincia que está estallada", manifestó en diálogo con sus compañeros de equipo visiblemente enojado.

Además, más tarde como si fuera poco el periodista apuintó directamente contra los votantes y pidió que "no se quejen más" cuando haya hechos delictivos "porque acaban de votar".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

Ciudad Evita: Confirmaron que los 3 cuerpos hallados son de las jóvenes desaparecidas

En River habrá impacto por lo que cuentan sobre Maximiliano Salas

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo