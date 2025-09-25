Hace algunos días la periodista Laura Ubfal aseguró que Beto Casella estaría cerca de dejar El Nueve en 2026 al analizar la posibilidad de continuar en América TV o El Trece, y en esta ocasión fue Marina Calabró quien brindó aún más detalles al respecto.
NO DA PARA MÁS
Marina Calabro reveló detalles de la interna entre Beto Casella y El Nueve: "Estricto malestar"
Beto Casella al parecer no continuará con Bendita en el reconocido canal y la periodista aseguró que las autoridades buscan a quien pueda ocupar su lugar.
"Es el hombre más codiciado de la televisión. Está en plena etapa de reuniones, Laura Ubfal habló de la posibilidad de que se vaya a El Trece o a América porque la cosa con el Nueve viene de fría para abajo pero tiene más propuestas", dijo la periodista en el programa Lape Club Social Informativo.
Y luego agregó sobre su probable salida: "Lo de Beto es estricto malestar con el canal, están rotas las relaciones con la gerencia. La pelea por Tamara Pettinato y la contratación de ella fue como una mojada de oreja. Él ya se reunió con Pablo Codevilla y Adrián Suar, tuvo reuniones con la productora Mandarina, estuvo con Diego Guebel, y también con Fede Levrino, de Telefe, y me suman que hubo un acercamiento con Juan Cruz Ávila".
"En su programa de radio dijo: ‘Hay más posibilidades de que nos vayamos, a que nos quedemos’. Si se va, se lleva todo y El Nueve ya está buscando reemplazos. También lo hacen para que esto le llegue a Beto. El título del programa es del canal que muchas veces se sostiene por cuestiones comerciales", agregó.
Beto Casella plantó a Bendita
Es preciso recordar que las rispideces entre Beto Casella y las autoridades de El Nueve vienen de hace rato.
Un claro ejemplo fue cuando a mediados de julio, el conductor inesperadamente en una de las emisiones decidió no hacer el programa y debió ser reemplazado de urgencia.
Lo que lo provocó su fuerte enojo fue que al humorista Rodrigo Vagoneta no lo dejaron entrar al establecimiento con su auto como le había pasado hace algunos días a Rocío Marengo.
Posteriormente en diálogo con Intrusos, el comunicador señaló picante: "En general los empresarios periodísticos nos odian a los periodistas".
