Marina Calabro reveló detalles de la interna entre Beto Casella y El Nueve: "Estricto malestar"

Beto Casella plantó a Bendita

Es preciso recordar que las rispideces entre Beto Casella y las autoridades de El Nueve vienen de hace rato.

Un claro ejemplo fue cuando a mediados de julio, el conductor inesperadamente en una de las emisiones decidió no hacer el programa y debió ser reemplazado de urgencia.

Lo que lo provocó su fuerte enojo fue que al humorista Rodrigo Vagoneta no lo dejaron entrar al establecimiento con su auto como le había pasado hace algunos días a Rocío Marengo.

Posteriormente en diálogo con Intrusos, el comunicador señaló picante: "En general los empresarios periodísticos nos odian a los periodistas".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

Ciudad Evita: Confirmaron que los 3 cuerpos hallados son de las jóvenes desaparecidas

En River habrá impacto por lo que cuentan sobre Maximiliano Salas

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo