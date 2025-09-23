Polémica en el Bar volvió a América TV con Mariano Iúdica al frente y una mesa llena de debates, humor y personajes polémicos. Pero aunque las risas estuvieron presentes desde el principio, el rating sorprendió para mal y dejó incertidumbre sobre si este clásico puede volver a conquistar al público en pleno 2025.
¿Y EL PÚBLICO?
Polémica en el Bar volvió y empieza floja: El rating preocupa a América TV
Polémica en el Bar volvió a la pantalla de América TV con debates, humor y política, pero su bajo rating inicial deja una pregunta: ¿sobrevivirá en la TV 2025?
Polémica a la carta: la mesa histórica se reinventa en clave 2025
El regreso de Polémica en el Bar es un intento de poner en la pantalla algo que la TV abierta hoy casi no ofrece. Mariano Iúdica abrió la puerta del bar con un homenaje al recordado Gerardo Sofovich: "Bueno, volvimos Ruso, volvimos. Linda fecha nos tocó para volver Ruso, justito". Con eso dejó claro que la intención no era entretener solamente, sino mantener la esencia de los debates encendidos y el humor que marcó la historia del programa.
La mesa fue un mix de perfiles: Carlos Maslatón, el economista; Nazareno Casero, el actor; Marina Calabró, la periodista; Diego Recalde, director de cine y libertario; Emmanuel Danann, influencer y tuitero; y Fredy Villarreal, que volvió con su clásico personaje Figuretti.
Con esa mezcla, consiguió momentos de tensión y otros de risa, donde se discutió de la baja del dólar y el respaldo del Tesoro de Estados Unidos a Javier Milei, incluso de las encuestas sobre infidelidad y los debates de fútbol, todo mientras el público veía cómo el humor aligeraba la charla.
Uno de los momentos más comentados fue la imitación de Iván Ramírez como Milei: "Digamos, no hay que confiarse. Porque el peronismo es como Polémica en el bar. Su creador ya no está, pero se mantiene vigente y siempre vuelve. ¡Viva la libertad, carajo!", dijo el imitador mientras el programa metía sátira con análisis económico, un equilibrio que es justamente lo que diferencia a este clásico del resto de los paneles de debate 24/7 que inundan la TV argentina.
La gente no acompañó a Polémica en el Bar en su debut
A pesar del entusiasmo del equipo, los números de rating iniciales fueron un llamado de atención: el primer programa marcó 0,9 puntos de piso, con picos de apenas 1,1, según datos de El Laucha, ubicándose cuarto en la franja y muy lejos de la expectativa generada por un regreso histórico. América TV modificó la programación para darle lugar, pero la competencia de reality shows y talent shows, en particular La Voz Argentina y Otro Día Perdido, sigue siendo feroz, y la televisión abierta demanda hoy un público mucho más exigente y fugaz.
Mariano Iúdica fue claro sobre la estrategia: "Queda trabajar, poner ideas, hacer que suceda. Si la polémica sucede, estamos hechos porque la gente viene a buscar eso". La clave estará en que la mesa genere debates auténticos, con humor sin caer en lo banal, y que logre conectar con un público que ya consume contenidos en múltiples plataformas, muchas veces más rápidas y dinámicas que la televisión tradicional.
El regreso de Figuretti, el homenaje a René Bertrand, la presencia de panelistas de distintos perfiles y el manejo del humor político y social muestran que Polémica en el Bar quiere ser algo más que un programa: busca ser un espacio donde la historia de la TV argentina se cruza con la actualidad y donde los debates reales, con tensión y risas, todavía tienen su lugar.
Que el rating no acompañe todavía no quiere decir que el ciclo no tenga futuro; la mesa tiene historia, y la historia, como bien saben en América TV, siempre vuelve.
