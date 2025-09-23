Polémica en el Bar volvió y empieza floja: El rating preocupa a América TV

Uno de los momentos más comentados fue la imitación de Iván Ramírez como Milei: "Digamos, no hay que confiarse. Porque el peronismo es como Polémica en el bar. Su creador ya no está, pero se mantiene vigente y siempre vuelve. ¡Viva la libertad, carajo!", dijo el imitador mientras el programa metía sátira con análisis económico, un equilibrio que es justamente lo que diferencia a este clásico del resto de los paneles de debate 24/7 que inundan la TV argentina.

La gente no acompañó a Polémica en el Bar en su debut

A pesar del entusiasmo del equipo, los números de rating iniciales fueron un llamado de atención: el primer programa marcó 0,9 puntos de piso, con picos de apenas 1,1, según datos de El Laucha, ubicándose cuarto en la franja y muy lejos de la expectativa generada por un regreso histórico. América TV modificó la programación para darle lugar, pero la competencia de reality shows y talent shows, en particular La Voz Argentina y Otro Día Perdido, sigue siendo feroz, y la televisión abierta demanda hoy un público mucho más exigente y fugaz.

Mariano Iúdica fue claro sobre la estrategia: "Queda trabajar, poner ideas, hacer que suceda. Si la polémica sucede, estamos hechos porque la gente viene a buscar eso". La clave estará en que la mesa genere debates auténticos, con humor sin caer en lo banal, y que logre conectar con un público que ya consume contenidos en múltiples plataformas, muchas veces más rápidas y dinámicas que la televisión tradicional.

image El rating inicial fue bajo, con 0,9 puntos de piso y picos de 1,1, lo que preocupa a América TV. Aun así, el programa apuesta a polémicas auténticas y humor estratégico.

El regreso de Figuretti, el homenaje a René Bertrand, la presencia de panelistas de distintos perfiles y el manejo del humor político y social muestran que Polémica en el Bar quiere ser algo más que un programa: busca ser un espacio donde la historia de la TV argentina se cruza con la actualidad y donde los debates reales, con tensión y risas, todavía tienen su lugar.

Que el rating no acompañe todavía no quiere decir que el ciclo no tenga futuro; la mesa tiene historia, y la historia, como bien saben en América TV, siempre vuelve.

