Finalmente el domingo 14 de julio comenzará Ser Humanos por la pantalla de América TV y quien conducirá el nuevo programa será Gastón Pauls quien ya ha llevado la conducción de recordadros programas como Ser Urbano. En esta ocasión aprovechó las redes sociales para anunciar su llegada.
CUÁNDO EMPIEZA
Gastón Pauls encendió los motores y anunció el inicio de Ser Humanos por América TV
Por medio de un video, el reconocido actor Gastón Pauls habló sobre su llegada al canal e hizo público cuándo será el estreno de su nuevo programa.
"Hoy soy Gastón Pauls y te invito este domingo por América a ver Ser Humanos", expresó en el comienzo del material audiovisual mirando a cámara. "Volver a América para mí es volver a mi casa", agregó posteriormente dejando en claro que comenzó su carrera la comenzó en el canal cuando era joven.
Al respecto de lo que tratará el ciclo, el reconocido actor explicó: "Me emociona contar historias porque sé lo que le cuesta a veces a la gente hablar. Sé lo que me cuesta a mí hablar y entonces poder escuchar historias, poder conocer historias, también es de alguna manera empezar a conocerme más yo".
Sobre el final, recordó una frase que le decían sus padres que es: "Sé vos". "Animate a ser quién sos, a mostrar lo que sos, a mostrar lo que tenés, a mostrar lo que soñás", sumó posteriormente.
El regreso de Gastón Pauls a la televisión ilusiona a la audiencia
Hace algunos días desde América TV hicieron oficial la llegada de Gastón Pauls al canal y la reacción del público no se hizo esperar.
Es que por medio de las redes sociales una gran cantidad de cibernautas aprobaron la decisión del lanzamiento de Ser Humanos.
Lo que resultó excepcional del fenómeno fue la ausencia de críticas o comentarios negativos. En una era donde cualquier anuncio televisivo suele generar debates acalorados y opiniones encontradas.
"¡Qué bueno! Tan necesario esto", escribió una usuaria, capturando perfectamente el sentimiento generalizado. Otro seguidor sumó: "Buenísimo, seguro serán muy buenas notas".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Boca, Morena Beltrán y Lucas Blondel: Qué está pasando con el jugador y la periodista
Escándalo en Estudiantes de La Plata por lo que pasó con Esteban Trebucq
Otro escándalo: Karina Milei involucrada en un polémico pago a Franco Colapinto
Mastercard sacude la web: El sitio Masterconsultas dejó de funcionar
Bancos de inversión alertan: La tormenta financiera que amenaza a la Argentina