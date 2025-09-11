Gastón Pauls encendió los motores y anunció el inicio de Ser Humanos por América TV

El regreso de Gastón Pauls a la televisión ilusiona a la audiencia

Hace algunos días desde América TV hicieron oficial la llegada de Gastón Pauls al canal y la reacción del público no se hizo esperar.

Es que por medio de las redes sociales una gran cantidad de cibernautas aprobaron la decisión del lanzamiento de Ser Humanos.

Lo que resultó excepcional del fenómeno fue la ausencia de críticas o comentarios negativos. En una era donde cualquier anuncio televisivo suele generar debates acalorados y opiniones encontradas.

"¡Qué bueno! Tan necesario esto", escribió una usuaria, capturando perfectamente el sentimiento generalizado. Otro seguidor sumó: "Buenísimo, seguro serán muy buenas notas".

