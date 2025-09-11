Nicki Nicole desmintió a Marcela Tauro y apagó a Franco Mastantuono

La famosa cantante de trap, Nicki Nicole, bajó de un plumazo los rumores de ruptura con la estrella del Fútbol Club Barcelona, Lamine Yamal, en diálogo con los medios, y en el marco de un evento de la marca de ropa Desigual. " Estoy muy enamorada y muy feliz".
GANÓ LAMINE YAMAL
La cantante rosarina Nicki Nicole desmintió los rumores de affaire con Franco Mastantuono y confesó estar muy "enamorada" de Lamine Yamal.
En el marco de un desfile organizado por la mencionada marca de indumentaria para presentar su nueva línea premium, Nicki fue abordada por periodistas que le consultaron directamente sobre su vínculo con Yamal, luego de varios días en los que se planteó la duda acerca de una supuesta infidelidad al jugador culé con Franco Mastantuono, joven talento del Real Madrid.
La artista despejó todo tipo de dudas con una sonrisa de lado a lado y con una declaración de amor: "Estoy muy enamorada y muy feliz".
Y agregó: "Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos".
Lamine había alertado a propios y extraños luego de haber borrado todas las imágenes que tenía con su flamante novia en su feed de Instagram. Si bien este no era un argumento concluyente de que se hayan separado, es suficiente como para, por lo menos, pensar que podría ser una posibilidad.
Además, colocó, en la descripción de su perfil, un "LY10", que responde a las siglas de su nombre y el número de camiseta que lleva en la espalda en el Barça y el mensaje "God bless me", que se traduce como "Dios me bendiga".
Marcela Tauro lo mira por TV
La periodista de espectáculos, Marcela Tauro sostuvo que Franco Mastantuono era el supuesto tercero en discordia entre la artista rosarina Nicki Nicole y el futbolista del Fútbol Club Barcelona, Lamine Yamal, ante los rumores de crisis que habían surgido en la pareja.
"Nicki Nicole y Lamine Yamal se habrían peleado porque la cantante 'se está comiendo' a Mastantuono, según Marcela Tauro", publicó el medio ElCanciller.
La España de Lamine Yamal, una amenaza
La Selección Española, dirigida por, Luis de la Fuente, tuvo una gran Fecha FIFa: derrotó 3 a 0 a Bulgaria y 6 a 0 a Turquía.
Si bien el extremo del FC Barcelona no anotó, contribuyó con sus pases filtrados, regates y todo tipo de destellos de calidad. Son pocos los defensores en el mundo que pueden detener su marcha cuando arranca por la derecha a perfil cambiado.
Si bien lo que sucede en Europa pareciera ser algo lejano, el equipo campeón de la Eurocopa es uno de los que más mira de reojo la Selección Argentina de Lionel Scaloni debido a que la Albiceleste deberá afrontar la Finalissima ante La Furia.
Además, tanto Argentina como España son candidatos en la Copa del Mundo de 2026.