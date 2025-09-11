Nicki Nicole desmintió a Marcela Tauro y apagó a Franco Mastantuono

Lamine había alertado a propios y extraños luego de haber borrado todas las imágenes que tenía con su flamante novia en su feed de Instagram. Si bien este no era un argumento concluyente de que se hayan separado, es suficiente como para, por lo menos, pensar que podría ser una posibilidad.

Además, colocó, en la descripción de su perfil, un "LY10", que responde a las siglas de su nombre y el número de camiseta que lleva en la espalda en el Barça y el mensaje "God bless me", que se traduce como "Dios me bendiga".

image Nicki Nicole desmintió a Marcela Tauro sobre los rumores de crisis con Lamine Yamal.

Marcela Tauro lo mira por TV

La periodista de espectáculos, Marcela Tauro sostuvo que Franco Mastantuono era el supuesto tercero en discordia entre la artista rosarina Nicki Nicole y el futbolista del Fútbol Club Barcelona, Lamine Yamal, ante los rumores de crisis que habían surgido en la pareja.

"Nicki Nicole y Lamine Yamal se habrían peleado porque la cantante 'se está comiendo' a Mastantuono, según Marcela Tauro", publicó el medio ElCanciller.

La España de Lamine Yamal, una amenaza

La Selección Española, dirigida por, Luis de la Fuente, tuvo una gran Fecha FIFa: derrotó 3 a 0 a Bulgaria y 6 a 0 a Turquía.

Si bien el extremo del FC Barcelona no anotó, contribuyó con sus pases filtrados, regates y todo tipo de destellos de calidad. Son pocos los defensores en el mundo que pueden detener su marcha cuando arranca por la derecha a perfil cambiado.

Si bien lo que sucede en Europa pareciera ser algo lejano, el equipo campeón de la Eurocopa es uno de los que más mira de reojo la Selección Argentina de Lionel Scaloni debido a que la Albiceleste deberá afrontar la Finalissima ante La Furia.

Además, tanto Argentina como España son candidatos en la Copa del Mundo de 2026.