"Preocupante": La advertencia de Bill Gates sobre teléfonos inteligentes que todos deben saber

Para el fundador de Microsoft es irónico que "hoy en día los padres son sobreprotectores en el mundo físico y extrañamente desinteresados en el digital, permitiendo que sus hijos vivan la vida en línea prácticamente sin supervisión".

Pero, ¿Qué desventajas puede traer que un niño tenga tanto acceso a los teléfonos inteligentes y redes sociales? Para Gates las consecuencias son "alarmantes".

"Para la generación sobre la que escribe Haidt, esto ha coincidido con fuertes picos de ansiedad y depresión, mayores tasas de trastornos alimentarios y autolesiones, un desplome de la autoestima y un mayor sentimiento de aislamiento a pesar de una conexión continua y a demanda que nunca".

Además, una infancia basada en el teléfono, se relaciona con problemas de sueño, menos lectura, menos interacción en persona, menos independencia y menos tiempo al aire libre.

Lo más preocupante para Bill Gates

Si bien, Gates considera todo eso "preocupante", hay algo que le preocupa aún más: "El impacto en el pensamiento crítico y la concentración".

"Nuestra capacidad de atención es como músculos, y las constantes interrupciones y la naturaleza adictiva de las redes sociales dificultan enormemente su desarrollo", explica Gates.

Y sigue: "Sin la capacidad de concentrarse intensamente y seguir una idea a donde sea que la lleve, el mundo podría perderse los avances que se logran al concentrarse y perseverar, incluso cuando la dosis de dopamina de una distracción rápida está a un clic de distancia".

¿Qué hacer?

Gates apoya las soluciones que propone Haidt en su libro.

El magnate dice que el autor del libro "defiende con firmeza una mejor verificación de edad en las redes sociales y retrasar el acceso a los teléfonos inteligentes hasta que los niños sean mayores".

También "necesitamos reconstruir la infraestructura de la propia infancia: desde crear zonas de juego más atractivas que fomenten la toma de riesgos razonables, hasta establecer zonas libres de teléfonos en las escuelas y ayudar a los jóvenes a redescubrir la alegría de la interacción en persona", agrega.

Según el fundador de Microsoft estas soluciones no son "sencillas", pero sí son "necesarias", y deben involucrar a padres, escuelas, empresas tecnológicas y legisladores.

