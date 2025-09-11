Mucho maquillaje en el Gobierno (y esta vez no fue Lilia)

Live Blog Post

Tras veto al Financiamiento Universitario, Milei recortó $120.000 millones a Educación

El Ministerio de Economía dispuso un recorte de créditos presupuestarios por casi $500.000 millones, a partir de una modificación del presupuesto publicada en el Boletín Oficial. La misma prevé un recorte en el presupuesto en Educación por $120.000 millones.

Fuentes del Palacio de Hacienda informaron a Ámbito.com que se trata de “reasignaciones de partidas con una baja en el gasto primario consistente con nuestra política fiscal”.

La operación, que contempla la reducción de becas para estudiantes, infraestructura y para desarrollo de la educación superior, se conoce luego de que Milei vetara la ley de Financiamiento Universitario.

Tras la operación, el superávit presupuestario pasó de $5,9 billones a $6,6 billones, que equivale al 5% de los recursos totales estimados, señala en un informe la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), publicado por el periodista Carlos Lamiral en Ámbito.com

De acuerdo a dicho reporte, el Gobierno incrementó el gasto en 76 programas por un total de $459.673 millones, y redujo recursos en 111 programas por $953.024 millones.

El informe de ASAP señaló que los recortes presupuestarios más significativos alcanzaron a los ministerios de Capital Humano (-$207.540 millones) y de Economía (-$154.456 millones).

En Capital Humano:

La Secretaría de Educación resignó $120.033 millones , con fuerte impacto en programas clave: Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (-$44.270 millones), Desarrollo de la Educación Superior (-$40.000 millones) e Infraestructura y Equipamiento (-$12.451 millones), entre otros.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia recortó $67.910 millones , principalmente en Acciones de Inclusión Social (-$55.316 millones) y Abordaje Territorial (-$3.911 millones).

También se ajustaron partidas en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (-$19.480 millones), la Biblioteca Nacional (-$234 millones) y la Administración Central (-$120 millones).

En Economía:

La mayor poda se dio en Infraestructura Económica y Social (-$224.133 millones).

La Administración Central resignó $112.801 millones, en particular en el programa Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos, con caídas de $93.280 millones en transferencias a empresas privadas y de casi $20.000 millones en giros a provincias para gastos corrientes y de capital.

No obstante, algunos organismos de la órbita de Economía recibieron mayores recursos:

La Dirección Nacional de Vialidad obtuvo $191.003 millones adicionales , destinados a obras de autopistas, mantenimiento de rutas y repavimentación.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sumó $8.246 millones.

En paralelo, se aplicaron recortes en la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo por $17.381 millones, entre otros ajustes.