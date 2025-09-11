La planta que fabrica motos KTM, en la localidad bonaerense de Campana cerró sin previo aviso sus puertas, dejando a 50 trabajadores (y sus familias) en una situación de total incertidumbre y desatando un conflicto gremial en medio de críticas a las políticas de importación del gobierno de Javier Milei.
LAS IMPORTARÁ ARMADAS
Arde Campana: Cerró una importante fábrica de motos y acusan al intendente de Milei vinculado a la firma
La fábrica de una reconocida marca de motos, ubicada en el Parque Industrial de Campana, cerró sus puertas y dejó 50 trabajadores en calle. La denunció la UOM.
Vale remarcar que KTM es una reconocida marca austriaca de motos, bicicletas y deportes de motor, especialmente en motocross y enduro, en la que es muy exitosa mundialmente, aunque también tiene modelos de calle.
En la Argentina tiene presencia a través del Grupo Simpa S.A., que fabrica y comercializa sus motos y bicicletas en el país desde 2013, con una planta productiva en el Parque Industrial de Campana.
La UOM, en pie de guerra
Según la denuncia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en su contra, la empresa actuó sin previo aviso y no cumplió con los procedimientos legales de prevención de crisis, acusándola de mostrar "total desprecio" hacia sus empleados.
El cierre, comunicado por un responsable de recursos humanos, se justificó con la decisión de KTM de importar motos ya armadas, una medida que el gremio vincula directamente a las políticas aperturistas del gobierno de Javier Milei, que eliminó aranceles a las motos importadas.
"Estas patronales, envalentonadas con el gobierno, actúan sin considerar a los trabajadores que generaron las ganancias que les permitieron abrir una nueva planta en Pilar", expresó la UOM en un comunicado.
En respuesta, el gremio se movilizó rápidamente, haciendo presencia en la portería de la planta de Campana para impedir el egreso de material de valor y evitar un posible vaciamiento de la fábrica.
Tras las denuncias, el Ministerio de Trabajo bonaerense convocó a una audiencia virtual y dictó una conciliación obligatoria por 20 días, retrotrayendo la situación al momento previo al conflicto. La UOM espera que la empresa cumpla con esta medida.
Posible cierre de KTM en Pilar
En la planta de Pilar, también operada por el Grupo Simpa, hay temor, aunque por el momento no serían afectados con la medida empresaria. La planta pilarense también frenada la producción en la jornada de hoy.
"Son 50 puestos de trabajo en riesgo en Campana y la incertidumbre de 100 compañeros en Pilar, que por ahora no correrían riesgo", señaló un referente de la UOM al sitio 'Mundo Gremial'.
"Vamos a golpear todas las puertas posibles para preservar las fuentes de trabajo y que la empresa no cierre la planta. Queremos que la conciliación sea con los trabajadores adentro", afirmó.
El silencio del intendente aliado a Milei y vinculado al Grupo Simpa
La UOM también cuestionó el silencio del intendente de Campana, Sebastián Abella, aliado político de Milei y vinculado a la venta de motos del Grupo Simpa.
"Su silencio lo hace cómplice de esta situación que golpea a 50 familias", sostuvieron. El gremio denuncia que el cierre es un reflejo de una crisis industrial más amplia, impulsada por políticas nacionales que priorizan las importaciones por sobre la producción local.
Mientras el conflicto continúa, la UOM mantiene su presencia en la planta de Campana y participa en las audiencias con el Ministerio de Trabajo, decidida a defender los puestos de trabajo y evitar el cierre definitivo de la fábrica.
Otras noticias de Urgente24
¿Son las empresas o son los trabajadores? Es el industricidio de la era Milei
Bochorno de Milei/Caputo: Designaron a exfuncionario K que renunció a las horas y en inglés
Javier Milei tomó una decisión, mientras se aferra al caballito rengo
Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)